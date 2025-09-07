Партизаны помогли: в РФ не работает Ильский НПЗ после атаки дронами ВСУ (видео)

Центр сопротивления "Черная искра" в Краснодарском крае РФ и Силы спецопераций ВСУ уничтожили важную установку, которая обеспечивает работу Ильского НПЗ. Бензина и дизеля у России будет еще меньше.

Related video

В Краснодарском крае России вышел из строя Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Силы спецопераций (ССО) Украины и российские партизаны провели удачную атаку БПЛА в ночь на 7 сентября.

Партизаны из центра сопротивления "Черная искра" и военные ССО примерно в 2:00 ночи полностью уничтожили перерабатывающую установку ЕЛОУ-AT-6. Это главный объект, обеспечивающий работу всего НПЗ.

ЕЛОУ-AT-6 перерабатывает 6 миллионов тонн сырой нефти в год. Установка обезвоживает и обессоливает сырую нефть, а также разгоняет ее на фракции.

Таким образом можно получить различные нефтепродукты: бензин и дизельное топливо. Российский завод не сможет работать, пока не отремонтируют эту установку.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщал лишь о падении обломков дрона в Северском районе на территории Ильского НПЗ.

"Загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет", — отметили чиновники.

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над территорией Краснодарского края, отчитывались в Минобороны РФ.

Напомним, Куйбышевский НПЗ в Самаре недавно также останавливал работу, что стало последствием удачного попадания украинских беспилотников.

Нефтяной экспортный терминал "Новатэк" в российском поселке Усть-Луга пострадал от ударов БПЛА в августе. Теперь он будет работать максимум на половину от обычной мощности.