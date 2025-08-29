Куйбышевский НПЗ в Самаре остановил работу: по заводу прилетело почти 30 дронов (фото)

После атаки украинских БПЛА на территории предприятия было семь пожаров, одного работника госпитализировали. Минобороны РФ заявляло, что дроны над регионом уничтожены.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самаре остановил работу после атаки дронами Сил обороны Украины в ночь на 28 августа. Об этом сообщили источники российского медиа ASTRA.

Предприятие атаковали минимум 29 БПЛА, возникли семь пожаров и пострадал один работник НПЗ. Тем временем Минобороны РФ отчитывалось об уничтожении над регионом 21 дрона. Местные власти не сообщали подробности атаки на НПЗ и заявили лишь о быстром тушении пожара.

БПЛА ударили в установку первичной переработки нефти АВТ-4

Собеседники медиа в МЧС РФ подтверждают минимум семь очагов возгорания после массированной атаки по заводу и об остановке его работы. Один из беспилотников поразил установку первичной переработки нефти АВТ-4 и она загорелась.

Другой дрон попал в эстакаду сжиженных газов, которая тоже загорелась. Помимо этого попадания на Куйбышевском НПЗ были в трубопроводы с газом и бензином, в установку АВТ-5, в установку производства водорода и резервуар с дизельным топливом.

Работника предприятия по имени Никита Стародуб госпитализировали. "Куйбышевский НПЗ" в Самарской области производит 7 млн тонн нефти в год.

Удары БПЛА по НПЗ: Россия потеряла более 13 млн тонн топлива

Объем простаивающих мощностей российской нефтепереработки в августе 2025 года достиг рекордного уровня — 6,4 млн тонн в месяц, сообщало агентство Reuters.

Причиной такой статистики стали частые и точные атаки украинских дронов. Россия потеряла порядка 17% перерабатывающей мощности, около 1,2 млн баррелей в день.

Украина атаковала крупные российские нефтеперерабатывающие заводы в городах Поволжья: Самаре, Сызрани и Волгограде. Также ударам подверглись порт Усть-Луга на Балтийском море, Рязань и другие объекты на юге России, указывают журналисты.

Однако РФ увеличила августовский план экспорта сырой нефти из западных портов на 200 000 баррелей в сутки после того, как атаки нарушили работу НПЗ, сообщили три источника, знакомых с ситуацией.

Увеличение объемов переработки на действующих НПЗ поможет смягчить последствия повреждений дронами, уверены экономисты.

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что за одну ночь ударов по НПЗ российская нефтепереработка сократилась на 4,7% — более 13 млн тонн в годовом измерении.

Напомним, нефтяной экспортный терминал "Новатэк" в поселке Усть-Луга сможет работать на половину от обычной мощности после атаки украинских дронов.

Фокус сообщал о более 10 результативных ударах ВСУ по российским НПЛ за август текущего года. Отдельно отмечается успешная работа ударных БПЛА "Лютый".