Куйбишевський НПЗ у Самарі зупинив роботу: по заводу прилетіло майже 30 дронів (фото)

Після атаки українських БПЛА на території підприємства було сім пожеж, одного працівника госпіталізували. Міноборони РФ заявляло, що дрони над регіоном знищено.

Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарі зупинив роботу після атаки дронами Сил оборони України в ніч на 28 серпня. Про це повідомили джерела російського медіа ASTRA.

Підприємство атакували щонайменше 29 БПЛА, виникли сім пожеж і постраждав один працівник НПЗ. Тим часом Міноборони РФ звітувало про знищення над регіоном 21 дрона. Місцева влада не повідомляла подробиць атаки на НПЗ і заявила лише про швидке гасіння пожежі.

БПЛА вдарили в установку первинної переробки нафти АВТ-4

Співрозмовники медіа в МНС РФ підтверджують щонайменше сім осередків загоряння після масованої атаки по заводу і про зупинку його роботи. Один із безпілотників вразив установку первинної переробки нафти АВТ-4 і вона загорілася.

Інший дрон влучив в естакаду скраплених газів, яка теж загорілася. Крім цього, влучання на Куйбишевському НПЗ були в трубопроводи з газом і бензином, в установку АВТ-5, в установку виробництва водню і резервуар із дизельним паливом.

Один із безпілотників влучив в естакаду скраплених газів, яка загорілася

Працівника підприємства на ім'я Микита Стародуб госпіталізували. "Куйбишевський НПЗ" у Самарській області виробляє 7 млн тонн нафти на рік.

Удари БПЛА по НПЗ: Росія втратила понад 13 млн тонн палива

Обсяг потужностей російської нафтопереробки, що простоюють, у серпні 2025 року досяг рекордного рівня — 6,4 млн тонн на місяць, повідомляло агентство Reuters.

Причиною такої статистики стали часті й точні атаки українських дронів. Росія втратила близько 17% переробної потужності, близько 1,2 млн барелів на день.

Україна атакувала великі російські нафтопереробні заводи в містах Поволжя: Самарі, Сизрані та Волгограді. Також ударів зазнали порт Усть-Луга на Балтійському морі, Рязань та інші об'єкти на півдні Росії, вказують журналісти.

Однак РФ збільшила серпневий план експорту сирої нафти із західних портів на 200 000 барелів на добу після того, як атаки порушили роботу НПЗ, повідомили три джерела, знайомі із ситуацією.

Збільшення обсягів переробки на діючих НПЗ допоможе пом'якшити наслідки пошкоджень дронами, впевнені економісти.

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що за одну ніч ударів по НПЗ російське нафтоперероблення скоротилося на 4,7% — понад 13 млн тонн у річному вимірі.

Нагадаємо, нафтовий експортний термінал "Новатек" у селищі Усть-Луга зможе працювати на половину від звичайної потужності після атаки українських дронів.

Фокус повідомляв про понад 10 результативних ударів ЗСУ по російських НПЗ за серпень поточного року. Окремо наголошується на успішній роботі ударних БПЛА "Лютий".