Удар українських дронів на місяці вивів з ладу завод "Новатека" в Усть-Лузі

Російський нафтопродуктовий термінал у селищі Усть-Луга поруч із Санкт-Петербургом у вересні працюватиме на половину потужності через пошкодження трубопроводу.

Російський нафтовий експортний термінал компанії "Новатек" за 110 км від Санкт-Петербурга працюватиме з продуктивністю близько 350 000 барелів на добу, що становить приблизно половину його звичайної потужності, після пошкодження трубопровідної інфраструктури внаслідок атак українських безпілотників, повідомили Reuters два джерела в галузі.

Проблеми в Усть-Лузі посилилися після ударів безпілотників по насосній станції "Унеча" в Брянській області Росії на початку серпня. Унеча — ключовий транзитний пункт для сирої нафти, що прямує в Усть-Лугу.

Також проблеми торкнулися постачання газу трубопроводом "Дружба", що постачає газ до Білорусі, Словаччини та Угорщини. Утім, Словаччина заявила 28 серпня, що початкові поставки трубопроводом відновлено в тестовому режимі.

Джерела не уточнили, який саме трубопровід було пошкоджено, але підтвердили, що тривають ремонтні роботи, водночас чітких термінів повного відновлення немає.

За словами джерел, зниження пропускної спроможності Усть-Луги призведе до перенаправлення обсягів нафти в російські порти Приморськ і Новоросійськ. Це може допомогти обмежити експортні втрати.

Російська влада публічно не коментувала масштабів збитку або його впливу на графіки експорту.

Монополіст "Транснефть", що експлуатує російські трубопроводи і нафтовий термінал, відмовився від коментарів.

Нагадаємо, повідомлення про атаки на об'єкт "Новатека" в Усть-Лузі з'явилися на тлі новин про затримки рейсів в аеропорту "Пулково" 24 серпня.

Також Фокус писав, що протягом серпня 2025 року сили оборони України завдали понад 10 результативних ударів по російських нафтопереробних заводах. Залишилося атакувати ще 2-3 основні підприємства.