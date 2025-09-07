Партизани допомогли: у РФ не працює Ільський НПЗ після атаки дронами ЗСУ (відео)

Центр опору "Чорна іскра" в Краснодарському краї РФ і Сили спецоперацій ЗСУ знищили важливу установку, яка забезпечує роботу Ільського НПЗ. Бензину і дизеля у Росії буде ще менше.

Related video

У Краснодарському краї Росії вийшов з ладу Ільський нафтопереробний завод (НПЗ). Сили спецоперацій (ССО) України і російські партизани провели вдалу атаку БПЛА в ніч на 7 вересня.

Партизани з центру опору "Чорна іскра" і військові ССО приблизно о 2:00 ночі повністю знищили переробну установку ЄЛОУ-AT-6. Це головний об'єкт, що забезпечує роботу всього НПЗ.

ЕЛОУ-AT-6 переробляє 6 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Установка зневоднює і знесолює сиру нафту, а також розганяє її на фракції.

Таким чином можна отримати різні нафтопродукти: бензин і дизельне паливо. Російський завод не зможе працювати, поки не відремонтують цю установку.

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв лише про падіння уламків дрона в Сіверському районі на території Ільського НПЗ.

"Загорілася одна з технологічних установок. Пожежу площею в кілька квадратних метрів оперативно ліквідували. Постраждалих немає", — зазначили чиновники.

Чергові засоби ППО знищили і перехопили 21 український безпілотник над територією Краснодарського краю, звітували в Міноборони РФ.

Нагадаємо, Куйбишевський НПЗ у Самарі нещодавно також зупиняв роботу, що стало наслідком вдалого влучання українських безпілотників.

Нафтовий експортний термінал "Новатек" у російському селищі Усть-Луга постраждав від ударів БПЛА в серпні. Тепер він працюватиме максимум на половину від звичайної потужності.