Дроны ГУР прекратили работу нефтяных терминалов в Туапсе и Новороссийске, — источники

Нефтяные терминалы Новороссийска и Туапсе пострадали от атаки морских дронов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Благодаря удачным отработкам работа портов парализована, а порт Новороссийска прекратил отгружать нефть.

Новороссийск, Туапсе, Сочи, города на российском побережье Черного моря, попали под удар украинских морских дронов, из-за которых россиянам пришлось прятаться за бетонными заборами, свидетельствуют кадры из сети. Источники Фокуса в ГУР сообщили об успешной отработке морских беспилотников, в результате чего РФ не сможет отгружать по 2 млн баррелей нефти ежесуточно.

Дроны атаковали нефтеналивные терминалы российской компании "Транснефть" и Каспийского трубопроводного консорциума, заявили собеседники медиа в разведке. Терминалы расположены в Новороссийске: благодаря удару парализовали отгрузку 2 млн баррелей нефти в сутки. Кроме того, от взрывов пострадал крупнейший терминал в Туапсе, уточнило ГУР. Российские средства ПВО пытались обезвредить объекты, которые угрожали нефтяной инфраструктуре, но вместо этого взорвали автомобили и дома.

"Из-за хаотичного огня вражеской ПВО были разрушены жилые объекты, уничтожено несколько автомобилей. В Сочи объявлена экстренная эвакуация с пляжей", — рассказали источники.

Атака на Новороссийск и Туапсе — детали

О деталях атаки морских дронов ГУР на Новороссийск и Туапсе рассказали в Telegram-канале OSINTеров "Киберборошно". Аналитики исследовали видео из Туапсе и выяснили, что действительно было попадание в нефтеналивной пирс в Туапсе. Дрон двигался дугой через бухту, а затем взорвался после контакта с сооружением. Точные координаты попадания — 44.090584, 39.076631, говорится в сообщении.

Атака на Новороссийск и Туапсе — траектория дрона ГУР Фото: Telegram / КіберБорошно Атака на Новороссийск и Туапсе — попадание дрона ГУР Фото: Telegram / КіберБорошно

Отметим, 24 сентября Фокус писал о появлении морских и других видов дронов в Новороссийске и других городах РФ на Кубани. Первые сообщения о появлении дронов появились в сети около 12-13 часов. Россияне публиковали кадры, на которых морской дрон стремительно плыл через бухту, а вокруг тем временем раздавались выстрелы из пулеметов и другого стрелкового оружия. Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотников и заверило, что обезвредило будто бы все средства поражения, но кадры с места событий показывали попадание. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что погибло двое россиян, а трое получит ранения.

Под атакой дронов ГУР оказалось также здание Каспийского трубопроводного консорциума, свидетельствовали кадры из соцсетей. РосСМИ рассказали, что работников офиса эвакуировали, а нескольких отправили в больницу.

Напоминаем, 25 сентября ГУР МОУ рассказало об атаке дронов на два самолета Ан-26 и РЛС в Крыму. Перед этим состоялся аналогичный удар, от которого должны были пострадать самолеты-амфибии Бе-8.