Дрони ГУР припинили роботу нафтових терміналів у Туапсе та Новоросійську, — джерела
Нафтові термінали Новоросійська та Туапсе постраждали від атаки морських дронів Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Завдяки вдалим відпрацюванням робота портів паралізована, а порт Новоросійська припинив відвантажувати нафту.
Новоросійськ, Туапсе, Сочі, міста на російському узбережжі Чорного моря, потрапили під удар українських морських дронів, через яку росіянам довелось ховатись за бетонними парканами, свідчать кадри з мережі. Джерела Фокусу в ГУР повідомили про успішне відпрацювання морських безпілотників, внаслідок чого РФ не зможе відвантажувати по 2 млн барелів нафти щодоби.
Дрони атакували нафтоналивні термінали російської компанії "Транснефть" та Каспійського трубопровідного консорціуму, заявили співрозмовники медіа у розвідці. Термінали розташовані у Новоросійську: завдяки удару паралізували відвантаження 2 млн барелів тонн нафти на добу. Крім того, від вибухів постраждав найбільший термінал у Туапсе, уточнило ГУР. Російські засоби ППО намагались знешкодити об'єкти, які загрожували нафтовій інфраструктурі, але натомість підірвали автомобілі та будинки.
"Через хаотичний вогонь ворожої ППО було зруйновано житлові обʼєкти, знищено декілька автомобілів. У Сочі оголошено екстрену евакуацію з пляжів", — розповіли джерела.
Атака на Новоросійськ та Туапсе — деталі
Про деталі атаки морських дронів ГУР на Новоросійськ та Туапсе розповіли у Telegram-каналі OSINTерів "Кіберборошно". Аналітики дослідили відео з Туапсе і з'ясували, що дійсно було влучання у нафтоналивний пірс у Туапсе. Дрон рухався дугою через бухту, а потім вибухнув після контакту зі спорудою. Точні координати влучання — 44.090584, 39.076631, ідеться у дописі.
Зазначимо, 24 вересня Фокус писав про появу морських та інших видів дронів у Новоросійську та інших містах РФ на Кубані. Перші повідомлення про появу дронів з'явились у мережі близько 12-13 год. Росіяни публікували кадри, на яких морський дрон стрімко плив через бухту, а навколо тим часом лунали постріли з кулеметів та іншої стрілецької зброї. Міноборони РФ підтвердило атаку безпілотників та запевнило, що знешкодило начебто усі засоби ураження, але кадри з місця подій показували влучання. Губернатор Веніамін Кондратьєв заявив, що загинуло двоє росіян, а троє отримає поранення.
Під атакою дронів ГУР опинилась також будівля Каспійського трубопровідного консорціуму, свідчили кадри з соцмереж. РосЗМІ розповіли, що працівників офісу евакуювали, а кількох відправили до лікарні.
Нагадуємо, 25 вересня ГУР МОУ розповіло про атаку дронів на два літаки Ан-26 та РЛС в Криму. Перед цим відбувся аналогічний удар, від якого мали постраждати літаки-амфібії Бе-8.