Дрони ГУР підпалили два Ан-26 та берегові РЛС в Криму: як діяв спецпідрозділ "Примари" (відео)

Збройні сили Російської Федерації втратили в Криму два вантажно-транспортні літаки Ан-26 та радіолокаційну станцію, яка стежила за подіями на воді та в повітрі. Результати роботи Головного управління розвідки Міністерства оборони України вже зафіксовано у зведенні Генерального штабу.

Удару по військових цілях ЗС РФ в Криму здійснив спецпідрозділ ГУР МОУ "Примари", ідеться у заяві пресслужби. На відео, опублікованому відомством, бачимо вільний підліт дронів до РЛС, яка мала б виявити повітряні цілі. Інша група безпілотників атакували літаки Ан-26: один БпЛА підлетів та влучив, інший — відстежив результати роботи, свідчить запис.

ГУР Міноборони уточнило, що ліквідували дійсно дороговартісні цілі ЗС РФ. Крім Ан-26, ідеться про берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1" та РЛС надводної ситуації. Результат з'явився у звіті Генштабу за 24 вересня, ідеться у дописі відомства: точна дата спецоперації не вказана.

