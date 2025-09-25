Дроны ГУР подожгли два Ан-26 и береговые РЛС в Крыму: как действовали "Призраки" (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации потеряли в Крыму два грузо-транспортных самолета Ан-26 и радиолокационную станцию, которая следила за событиями на воде и в воздухе. Результаты работы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уже зафиксированы в сводке Генерального штаба.

Удар по военным целям ВС РФ в Крыму осуществило спецподразделение ГУР МОУ "Призраки", говорится в заявлении пресс-службы. На видео, опубликованном ведомством, видим свободный подлет дронов к РЛС, которая должна была бы обнаружить воздушные цели. Другая группа беспилотников атаковали самолеты Ан-26: один БпЛА подлетел и попал, другой — отследил результаты работы, свидетельствует запись.

ГУР Минобороны уточнило, что ликвидировали действительно дорогостоящие цели ВС РФ. Кроме Ан-26, речь идет о береговой РЛС МР-10М1 "Мыс М1" и РЛС надводной ситуации. Результат появился в отчете Генштаба за 24 сентября, говорится в заметке ведомства: точная дата спецоперации не указана. Кадры, снятые дронами за мгновение до попадания, показывают оборудование РЛС, по которым ударили беспилотники украинской разведки. Другие БпЛА зафиксировали, как приближающиеся к самолетам Ан-26, попадают: беспилотник показал облако огня, которое охватило устройство на стоянке. Ведомство не уточнило, на каком именно аэродроме в Крыму стояли самолеты и РЛС: на западном побережье, приближенном к подконтрольной Украине территории, или на юге, защищенном горным кряжем.

Спецоперация ГУР — информация Генштаба ВСУ с данными о потерянных самолетах РФ Фото: Генштаб ВСУ

Спецоперация ГУР — детали

Ан-26 — военно-транспортный самолет, предназначенный, среди прочего, для перевозки оружия, военной техники и десанта. Физические размеры — длина 24 м, размах крыльев 29 м. Борт имеет грузоподъемность 5,5 тонн и может перевозить 40 десантников (есть приспособления для высадки в воздухе). Самолет может лететь со скоростью до 540 км/ч и имеет четыре подвеса для бомб весом до 1 тыс. кг. Ан-26 создан в 1969 году, а по состоянию на 2022 год РФ имела около 110 таких самолетов (в гражданской и военной авиации), которые были в плохом состоянии из-за отсутствия комплектующих для ремонта, написали на портале Defense Express.

РЛС МР-10М1 "Мыс-1" ("Мыс-1" — рус.) — российская береговая радиолокационная станция, способная обнаружить надводные корабли и небольшие морские цели на расстоянии 200 км, автоматически отслеживать — 89 целей. Оборудование изготавливается на Саратовском электроприборостроительном заводе (расстояние до Украины — около 700 км).

Отметим, 22 сентября в сети появилось фото последствий взрывов в Крыму после очередной спецоперации ГУР. На фото — обломки вертолета Ми-8, который взорвали украинские разведчики. Как сообщило ведомство, во время атаки, кроме вертолета, повредили два самолета-амфибии Бе-12 "Чайка", которые выслеживали надводные и подводные дроны Сил обороны в Черном море.

Напоминаем, 24 сентября было громко в Новороссийске и Туапсе на российском побережье Черного моря: на фото и видео с места событий зафиксировали массированную атаку морских дронов и БпЛА.