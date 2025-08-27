Боец ВСУ 173 дня держал позиции в Волчанске: как это удалось без ротации и подмоги (видео)

Военнослужащий с позывным "Вуду" вместе с побратимами из 57 бригады Вооруженных сил Украины 173 дней провел на позициях в Волчанске, ведя бои с солдатами Российской Федерации. Бойцы получали патроны и продукты благодаря дронам и больше всего боялись наступить на мину-"лепесток".

Подразделение "Вуду" находилось в Волчанске с ноября 2024 года по апрель 2025, говорится в репортаже "Армия Inform". Когда поступил приказ по рации о выходе, бойцы вернулись к своим и радовались, когда наконец вырвались с позиций. "Вуду" объяснил, что за столько времени все "позарастали", а он похудел с 94-96 кг до 72. На кадрах, показанных медиа, видим руины, в которых находились военные. Также есть фрагменты боев и обстрелов ВС РФ, которые происходили во время удержания позиций в Волчанске.

Наступление РФ — бои в Волчанске и история бойца "Вуду" из 57 бригады ВСУ

Во время разговора бойца со старшим лейтенантом Соломией Резник выяснилось, что подразделение заходило на позиции в сложных условиях: попали под минометный обстрел россиян, также действовали FPV и дроны сбрасывали взрывчатку. Враг штурмовал убежище бойцов по несколько раз в день. По словам "Вуду", это было похоже на "завтрак-обед-ужин". Были случаи, когда россияне проникали прямо в укрепления и начинались контактные бои. На видео видим руины многоэтажек, в которых находились бойцы и отдельные фрагменты перестрелок с врагом.

"Город был разрушен, там были только руины и негде было спрятаться. Приходилось перебегать от подвала к подвалу. Штурмы происходили почти каждый день. Приходилось вступать в контактные бои на расстоянии 15 метров", — слышно на видео.

Военный рассказал, что продукты питания, воду, патроны получали с помощью дрона "Баба Яга", который прилетал ночью. Также объяснил, что было жутко выходить, поскольку проходил мимо погибших. Кроме того, был еще один страх — наступить на мины, которые разбросали россияне.

"Еды было очень мало. Хлеб и колбасу делили на троих, а вода была всего 3-4 бутылки по 0,5 литра. Иногда оставались без воды и еды на 3-4 дня", — говорится в репортаже.

"Вуду" отметил, что его подразделение очень долго не выводили с позиций. Когда же спрашивали командиров, то им объясняли, что "над этим работают". После возвращения бойца перевели служить в медроту, но воспоминания о пережитом в Волчанске его не отпускают. Например, близкой сердцу стала иконка, письма от родных. Кроме того, он до сих пор спит при включенном красном фонарике, чтобы никогда не оставаться в темноте, рассказали на "Армия Inform".

"[Когда письма] пришли — это, вообще, невероятно! Они в тот момент меня очень сильно поддерживали. Когда было тяжело на душе, я перечитываю их всегда", — объяснил "Вуду".

Наступление РФ — детали боев в Волчанске

На карте боевых действий проекта DeepState можно увидеть, что по состоянию на 27 августа город оккупирован, ориентировочно, на одну шестую. При этом таймлайн показывает, бойцы ВСУ с ноября 2024 по апрель 2025 удерживали линию боев и враг не продвинулся вперед.

Наступление РФ — ситуация в Волчанске по состоянию на 27 августа 2025 года Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ в Харьковской области, которое началось в апреле-мае 2024 года. Сначала в соцсетях сообщили о стрельбе на границе Харьковской области Украины и Белгородской области РФ. После этого военные подтвердили, что россияне пытаются прорваться в сторону Харькова и Волчанска. Через несколько недель начались бои в центре города, из которого срочно эвакуировали несколько тысяч жителей.

Напоминаем, немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке рассказал о летнем наступлении РФ и о том, чем оно закончилось и закончилось ли.