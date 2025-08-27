Боєць ЗСУ 173 дні тримав позиції у Вовчанську: як це вдалось без ротації та підмоги (відео)

Військовослужбовець з позивним "Вуду" разом з побратимами з 57 бригади Збройних сил України 173 днів провів на позиціях у Вовчанську, ведучи бої з солдатами Російської Федерації. Бійці отримували набої та харчі завдяки дронам і понад усе боялись наступити на міну-"пелюстку".

Підрозділ "Вуду" перебував у Вовчанську з листопада 2024 року по квітень 2025, ідеться у репортажі "Армія Inform". Коли надійшов наказ по рації про вихід, бійці повернулись до своїх і раділи, коли нарешті повернулись з позицій. "Вуду" пояснив, що за стільки часу усі "позаростали", а він схуд з 94-96 кг до 72. На кадрах, показаних медіа, бачимо руїни, в яких перебували військові. Також є фрагменти боїв та обстрілів ЗС РФ, які відбувались під час утримання позицій у Вовчанську.

Наступ РФ - бої у Вовчанську та історія бійця "Вуду" з 57 бригади ЗСУ

Під час розмови бійця зі старшою лейтенанткою Соломією Резнік з'ясувалось, що підрозділ заходив на позиції у складних умовах: потрапили під мінометний обстріл росіян, також діяли FPV та дрони скидали вибухівку. Ворог штурмував схованку бійців по кілька разів на день. Зі слів "Вуду", це було схоже на "сніданок-обід-вечерю". Були випадки, коли росіяни проникали прямо в укріплення і починались контактні бої. На відео бачимо руїни багатоповерхівок, у яких перебували бійці та окремі фрагменти перестрілок з ворогом.

"Місто було зруйноване, там були лише руїни і ніде було сховатися. Доводилося перебігати від підвалу до підвалу. Штурми відбувалися майже кожен день. Доводилося вступати в контактні бої на відстані 15 метрів", — чути на відео.

Військовий розповів, що продукти харчування, воду, набої отримували за допомогою дрона "Баба Яга", який прилітав уночі. Також пояснив, що було моторошно виходити, оскільки проходив мимо загиблих. Крім того, був ще один страх — наступити на міни, які розкидали росіяни.

"Їжі було дуже мало. Хліб і ковбасу ділили на трьох, а вода була всього 3-4 пляшки по 0,5 літра. Іноді залишалися без води та їжі на 3-4 дні", — ідеться у репортажі.

"Вуду" зауважив, що його підрозділ дуже довго не виводили з позицій. Коли ж питали командирів, то їм пояснювали, що "над цим працюють". Після повернення бійця перевели служити у медроту, але спогади про пережите у Вовчанську його не відпускають. Наприклад, близькою серцю стала іконка, листи від рідних. Крім того, він досі спить при увімкненому червоному ліхтарику, щоб ніколи не залишатись у темряві, розповіли на "Армія Inform".

"[Коли листи] прийшли — це, взагалі, неймовірно! Вони в той момент мене дуже сильно підтримували. Коли було важко на душі, я перечитую їх завжди", — пояснив "Вуду".

Наступ РФ — деталі боїв у Вовчанську

На карті бойових дій проєкту DeepState можна побачити, що станом на 27 серпня місто окуповане, орієнтовно, на одну шосту. При цьому таймлайн показує, бійці ЗСУ з листопада 2024 по квітень 2025 втримували лінію боїв і ворог не просунувся вперед.

Наступ РФ - ситуація у Вовчанську станом на 27 серпня 2025 року Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ у Харківській області, який почався у квітні-травні 2024 року. Спершу у соцмережах повідомили про стрілянину на кордоні Харківської області України та Бєлгородської області РФ. Після цього військові підтвердили, що росіяни намагаються прорватись у бік Харкова та Вовчанська. За кілька тижнів почались бої у центрі міста, з якого терміново евакуювали кілька тисяч мешканців.

