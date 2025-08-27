90 тисяч втрат і лише поля: підсумки наступу Росії влітку 2025 року та що чекати восени

Літня наступальна кампанія Росії в Україні завершилася провалом: ворог не зміг захопити Покровськ, створити буферну зону на Сумщині чи просунутися на півдні. Фокус підбиває підсумки російського наступу та розповідає, з якими планами окупант входить в осінь.

Літній наступ російських військ в Україні завершився невдачею, більшість цілей, поставлених Кремлем на період з квітня по серпень 2025 року, не були досягнуті, пише військовий оглядач Bild Юліан Рьопке.

За його словами, спроба захопити Покровськ на Донеччині провалилася: у серпні російські підрозділи були знищені або потрапили в полон. На північному напрямку план створення "поясу безпеки" також зазнав краху — окупанти контролюють лише 70 км території. На півдні, у Херсонській та Запорізькій областях лінія фронту залишилася стабільною, змусивши Росію відмовитися від наступальних планів.

За даними Рьопке, за літо росіяни захопили лише 0,3% території України (1800 км²). Натомість Україна посилила атаки дронами, уражаючи російські НПЗ на відстані до 1200 км. З початку 2025 року 17% потужностей російських нафтопереробних заводів виведено з ладу, що спричинило дефіцит палива та зростання цін у Росії.

"Четверте літо війни показало, що сподівання на швидку перемогу Росії та крах української оборони були марними", — підкреслив Рьопке.

Підсумки літнього наступу Росії за 2025 рік: чого не досяг ворог

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко аналізує літній наступ російських військ в Україні як невдалий.

"Не можна сказати, що це повний провал чи фіаско з епічними руйнуваннями, але наступ дійсно не досяг поставлених цілей. Росіяни не виконали ключових завдань, які стояли перед ними", — підкреслив Фокусу оглядач.

За його оцінками, загальна територія, яку ворог окупував за літо, складе приблизно 1400 кв. км. На перший погляд, це здається значним, але насправді це переважно поля, лісосмуги, невеликі села та населені пункти без стратегічного значення. Тактичні об'єкти, які могли б змінити ситуацію, не були взяті.

За словами Коваленка, росіяни ставили перед собою амбітні завдання: вийти до великих міст, як-от Покровськ, Костянтинівка, Сіверськ, Борова та Куп'янськ. Крім того, вони планували створити буферну зону в Сумській області, щоб тероризувати Суми. Жодне з цих завдань не було виконано. Буферна зона в Сумській області виявилася повним провалом. Щодо Куп'янська, росіяни лише нещодавно підійшли до його північно-західних околиць з одного напрямку — через річку Оскіл по правому березі — і намагаються закидати диверсійно-розвідувальні групи в міську зону. Аналогічно з Покровськом: вони мають доступ лише з південно-західного напрямку через Звірове.

"Щоб розпочати активні міські бої, їм потрібно охопити місто щонайменше з трьох напрямків. Наразі по жодному з цільових міст такого охоплення немає. Головна мета літнього наступу полягала в тому, щоб увійти в осінньо-зимовий період не в польових умовах, а в міських боях. Адже в осінь і зиму проводити штурми в полях, лісосмугах, під дощами, снігом і морозами вкрай важко. Росіяни сподівалися "пересидіти" цей період у вуличних боях у Покровську, Костянтинівці, Сіверську, Куп'янську та Боровій", — додає експерт.

Однак, на думку оглядача, цього не сталося. Наприкінці літньої кампанії спостерігається не лише зниження інтенсивності наступальних дій, а й втрата позицій через контратаки Сил оборони України. А на деяких напрямках вони перейшли в контратаку і повернули частину територій. Отже, росіяни досягли лише приблизно 10% від запланованих завдань.

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний характеризує літню наступальну кампанію РФ як провальну. За його словами, станом на серпень 2025 року Росія не досягла жодної зі своїх оперативних цілей літньої наступальної кампанії: Покровськ, Мирноград, Часів Яр — не захоплені, до Костянтинівки ворог досі не наблизився. Загалом російська армія не спромоглась розвинути успіх у Донецькій області, не кажучи вже про Херсонську та Запорізьку області.

"Можна припустити, що імпульс російської наступальної кампанії вже згасає. Для прикладу, практично за весь серпень росіяни окупували 358 кв. км, в той час, як цей же показник за липень та червень складав майже вдвічі більше, а саме 573 та 623 кв. км відповідно. Водночас втрати людей за захоплені квадратні кілометри в серпні вищі за попередні два місяці", — каже Фокусу аналітик.

Крім того, на його думку, помітна тенденція до перехоплення ініціативи. Так українські підрозділи на окремих напрямках проводять контрнаступальні операції локального характеру. Зокрема йдеться про прикордоння Сумщини, Покровський напрямок тощо. Російське вклинення на Добропілля вийшло не тільки зупинити, а й майже повністю зачистити всю ділянку просування, хоча контратака українських військ ще триває.

За словами Земляного, попри те, ще росіяни не виконали основні завдання, в них були певні тактичні успіхи на окремих ділянках фронту.

"Тут варто згадати Лиманський, Новопавлівський напрямки та район Куп'янська. Російська армія, користуючись перевагою в живій силі, дійсно змога певною мірою просунутись та покращити свої тактичні позиції, як, для прикладу, на околицях Куп'янська", — додав аналітик.

Однак, на думку Земляного, маємо розуміти, що на стратегічному рівні ці просування не вплинули на загальну ситуацію. Російське керівництво досі не наблизилось до виконання поставлених цілей та окупації українських регіонів, зокрема Донеччини. Водночас за територіальні успіхи літньої кампанії росіяни втратили вбитими та пораненими приблизно 90 тис. осіб, або ж 50 людей на один кв.км.

Після літнього наступу: плани Росії на осінь 2025

За словами Коваленка, плани на осінь армії Росії залежатимуть від того, як вони підійдуть до осінньо-зимового періоду. Він вважає, що на більшості ділянок фронту настане стагнація. Але щодо Покровська та Куп'янська, росіяни намагатимуться нав'язати міські бої. Вони також спробують максимально наблизитися до Сіверська, щоб втягнути його у вуличні сутички.

"Щодо Костянтинівки та Борової, ситуація для них гірша: вони не дійдуть до цих міст. Є ймовірність, що росіяни спробують закрити Новопавлівський напрямок від річки Вовча до Вороної та Янгула, що означатиме просування в Дніпропетровську та навіть Запорізьку області. Хоча зараз це дається їм важко, і СОУ періодично контратакують. Не виключаю спроб прориву через колишній Кураховський виступ на Новопавлівку та Дніпропетровщину, щоб вийти туди до осені-зимі. Однак зосереджені там сили та засоби роблять це вкрай складним у поточних умовах", — каже експерт.

На думку Земляного, загалом кремлівські плани незмінні. Москва до кінця 2025 року планує розширити зону окупації на сході України. Росіяни досі планують захопити Донецьку та Луганську області, вийти на території Дніпропетровщини, а також створити "буферну зону" вздовж північного кордону з Росією, що поки в них не сильно виходить. Також російське командування спробує розширити свої тактичні успіхи, зокрема в районі Куп'янська та на Лиманському напрямку.

"Крім того, мусимо пам'ятати, що не маючи успіхів на фронті, Росія восени, ймовірно, зробить ставку на терор цивільного населення, зокрема мова йде про атаки на енергетичну інфраструктуру та терор прифронтових міст, як ми бачимо в Херсоні", — вважає експерт.

Однак, за словами старшого аналітика, українське командування має власні плани, як перешкодити росіянам. Цілком ймовірно, що в командування вже готові плани, які здивують росіян. Паралельно Україна продовжує посилювати свої далекобійні спроможності й вже є ефект від українських ударів, зокрема по російських НПЗ. Також продовжується розвиток рекрутингу, як одного зі способів ефективно та якісно поповнити військо вмотивованими людьми, паралельно з мобілізацією, щоб вирішити питання кадрового голоду.

