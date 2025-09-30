Украина и Дания совместно тренируются противостоять БпЛА: как проводят учения "Крылья обороны"

Украинские военные приняли участие в совместных учениях с датскими коллегами, чтобы передать свои знания и навыки в борьбе с беспилотниками. Учения "Крылья обороны" проходят в Дании и являются шагом для усиления защиты из-за угроз со стороны Российской Федерации.

В Данию прибыли бойцы ВСУ, которые будут обучать коллег противодействовать ударным дронам, сообщил Генштаб ВСУ в Telegram-канале. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Troels Lund Poulsen) поблагодарил за помощь украинцам, но подвергся критике в соцсетях.

Информация об учениях "Крылья обороны" появилась в сети вечером 29 сентября. Командование написало, что Украина и Дания совместно тренируются противостоять БПЛА. В учениях участвуют украинские специалисты и датские коллеги, которым нужно получить навыки противодействия ударным дронам. Причина, почему европейская страна заинтересовалась этой темой, — появление БпЛА неизвестного происхождения, уточнили в Минобороны.

В заметке командования приводятся детали обучения "Крылья обороны". Выяснилось, что опыт будут передавать в течение недели: будут практические занятия, обмен опытом, повышение уровня подготовки для противодействия воздушным угрозам.

"Такие учения являются важным шагом в укреплении совместимости Вооруженных Сил Украины и Дании и делают наши государства сильнее в общем стремлении к миру и безопасности в Европе", — подытожили в Генштабе.

На фото, которыми иллюстрируется сообщение об учениях "Крылья обороны", видим пятерых украинских военных с шевронами Воздушных сил ВСУ. Кроме того, в помещении вместе с ними — двое-трое датских офицеров. Генштаб не уточнил, какое количество бойцов ВСУ поехало в Данию передавать опыт.

На совместные учения "Крылья обороны" откликнулся датский министр обороны. Утром 30 сентября в соцсети X Троэльс Лунд Поульсен отреагировал на то, что в Дании начались совместные учения с участием украинских специалистов. Чиновник написал слова благодарности украинцам, которые будут делиться опытом.

"Рады, что мы можем приветствовать украинских специалистов, в частности, по вопросам противодействия беспилотникам, чтобы мы могли учиться у лучших. Хороший жест со стороны Украины, который действиями демонстрирует тесные связи между нашими странами. Спасибо", — говорится в заметке.

Между тем под сообщением Поульсена появились комментарии датчан, которые критически оценили ситуацию. Некоторые критиковали правительство Дании, которое три года игнорировало вопросы обороны, а теперь отвлекает украинцев от борьбы против РФ. Другие отмечали, что страна способна самостоятельно справиться, поэтому украинцам следует возвращаться домой для отражения тысяч дронов РФ. Также были люди, сомневающиеся в происхождении неизвестных дронов и вспоминали подрыв "Северного потока", в котором подозревают украинцев.

Провокации РФ и Дания

На датском портале TV2 перечислили, какую дополнительную помощь, кроме опыта Украины, получит Дания от союзников после инцидентов с дронами, как подозревают, РФ. Указывается, что Германия предоставит 40 солдат, Швеция — системы борьбы с БпЛА и радары, офицеров на мотоциклах и собак-саперов, Норвегия — полицейских, Нидерланды — дополнительное оборудование и персонал, Франция — вертолет и 35 военных, НАТО — возможности борьбы с БпЛА (без детализации).

Фокус писал о провокациях РФ в Европе, в результате которых Украина и Дания сотрудничают для усиления безопасности в небе. Провокации произошли 22-23 сентября. Возле аэропорта Копенгагена, а затем — около других важных объектов, заметили дроны неизвестного происхождения. Полиция заверила, что выяснит детали, но людей, которые это совершили, так и не задержали.

Напоминаем, медиа The Telegraph рассказало, как Европа будет строить"стену дронов" для защиты от БпЛА РФ и почему в данном контексте появилась проблема с Венгрией.