Россия использует танкеры для запуска дронов против Европы: когда и где фиксировали диверсии

Россияне с танкеров запускают дроны по Европе, устраивая провокации возле аэропортов и других важных объектов стран-партнеров Украины. Участие кораблей РФ в диверсиях подтверждают данные украинской разведки.

Европейский Союз планирует ввести новый пакет санкций, а тем временем Россия запускает дроны в ЕС с танкеров, заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Танкеры перевозят нефть и приобщены к устройству диверсий, поэтому необходимо защитить Балтийское море и не пускать туда корабли РФ.

Заявление Зеленского появилось вечером 28 сентября. Президент сначала анонсировал 19 пакет санкций против россиян, который должен был бы больно ударить по теневому флоту РФ. Согласно данным разведки, РФ может запускать дроны в небо над ЕС с танкеров.

"Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют именно танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран. Это еще одно свидетельство, что Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров, по меньшей мере для теневого флота", — сказал Зеленский.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, другие представители командования, пока не комментировали заявление о том, что российские дроны атакуют Европу с танкеров.

Танкеры и провокации РФ — детали

Фокус писал о провокациях РФ, когда дроны неизвестного или явно российского происхождения замечали возле важных объектов Европы.

26 сентября на портале Ekstra Bladet сообщили, что в момент появления БпЛА у берегов Дании, между Лангеланом и Лолландом, видели российский корабль с выключенным транспондером. Впрочем, речь шла не о танкере, а о военном судне.

29 сентября о новых подозрительных случаях сообщили западные СМИ. Норвежское медиа NRK написало, что в ночь с 28 на 29 сентября беспилотники заметили в районе Трумс и Финнмарк, поэтому развернули самолет, который летел рейсом из Осло в Бардуфосс. Кроме того, обратили внимание, что событие произошло рядом с Бардуфоссом — закрытой для полетов местностью, в которой размещен крупнейший военный лагерь в Северной Норвегии. Аналогичный инцидент произошел в 800 км южнее в районе Нурланд, говорится в статье.

В сентябре большинство инцидентов с дронами, кроме связанных с Польшей и Румынией, связаны с акваторией Балтийского моря, свидетельствует инфографика медиа The Telegraph. Один из случаев произошел в Осло и Копенгагена. Власти сообщили, что дроны неизвестного происхождения заметили возле аэропортов, но их не сбили, поскольку устройства исчезли непонятным образом. В Норвегии и Дании официально не признали, что речь идет о дронах, которыми управляли россияне или лица, причастные к РФ. Впрочем, медиа написали, что страны Европы собираются построить "стену дронов" против российских БпЛА и беспокоятся, что из этой "стены" исключена Венгрия.

Между тем ранее Фокус рассказал о серии инцидентов с "теневым флотом" РФ или с другими кораблями, которые работают на россиян или связаны с россиянами. Например, с осени 2024 года зафиксировано несколько обрывов коммуникационных кабелей в Балтийском море. В одном случае речь шла о китайском корабле, который уверял, что это случайно. Кроме того, в Скандинавии задержали экипаж другого судна Silcer Dania, которое находилось в соответствующей акватории: подозревали умышленный саботаж. Кроме того, в мае 2025 года Польша заявила, что россияне проводят "подозрительные маневры" возле интернет-кабеля в Балтике.

Напоминаем, 17 сентября появился доклад Минобороны Великобритании об угрозах для подводных кабелей и газопроводов, которые может повредить РФ.