Росія використовує танкери для запуску дронів проти Європи: коли і де фіксували диверсії

Росіяни з танкерів запускають дрони по Європі, влаштовуючи провокації біля аеропортів та інших важливих об'єктів країн-партнерів України. Участь кораблів РФ у диверсіях підтверджують дані української розвідки.

Related video

Європейський Союз планує запровадити новий пакет санкцій, а тим часом Росія запускає дрони в ЄС із танкерів, заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Танкери перевозять нафту та долучені до влаштування диверсій, тому необхідно захистити Балтійське море та не пускати туди кораблі РФ.

Заява Зеленського з'явилась увечері 28 вересня. Президент спершу анонсував 19 пакет санкцій проти росіян, який мав би боляче вдарити по тіньовому флоту РФ. Згідно з даними розвідки, РФ може запускати дрони в небо над ЄС із танкерів.

"Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, щонайменше для тіньового флоту", — сказав Зеленський.

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов та інші представники командування поки не коментували заяву про те, що російські дрони атакують Європу з танкерів.

Танкери та провокації РФ — деталі

Фокус писав про провокації РФ, коли дрони невідомого або явно російського походження помічали біля важливих об'єктів Європи.

26 вересня на порталі Ekstra Bladet повідомили, що у момент появи БпЛА біля берегів Данії, між Лангеланом та Лолландом, бачили російський корабель з вимкнутим транспондером. Втім, ішлося не про танкер, а про військове судно.

29 вересня про нові підозрілі випадки повідомили західні ЗМІ. Норвезьке медіа NRK написало, що в ніч з 28 на 29 вересня безпілотники помітили у районі Трумсу і Фіннмарка, тому розвернули літак, який летів рейсом з Осло до Бардуфосса. Крім того, звернули увагу, що подія відбулась поруч з Бардуфоссом — закритою для польотів місцевістю, у якому розміщено найбільший військовий табір в Північній Норвегії. Аналогічний інцидент відбувся за 800 км південніше у районі Нурланд, ідеться у статті.

У вересні більшість інцидентів з дронами, окрім пов'язаних з Польщею та Румунією, пов'язані з акваторією Балтійського моря, свідчить інфографіка медіа The Telegraph. Один з випадків стався в Осло та Копенгагена. Влада повідомила, що дрони невідомого походження помітили біля летовищ, але їх не збили, оскільки пристрої зникли незрозумілим чином. У Норвегії та Данії офіційно не визнали, що ідеться про дрони, якими керували росіяни або особи, причетні до РФ. Втім, медіа написали, що країни Європи збираються збудувати "стіну дронів" проти російських БпЛА й турбуються, що з цієї "стіни" виключена Угорщина.

Танкери та провокації РФ — карта інцидентів з дронами та літаками Фото: The Telegraph

Тим часом раніше Фокус розповів про серію інцидентів з "тіньовим флотом" РФ або з іншими кораблями, які працюють на росіян або пов'язані з росіянами. Наприклад, з осені 2024 року зафіксовано кілька обривів комунікаційних кабелів у Балтійському морі. У одному випадку ішлося про китайський корабель, який запевняв, що це випадково. Крім того, у Скандинавії затримали екіпаж іншого судна Silcer Dania, яке перебувало у відповідній акваторії: підозрювали навмисний саботаж. Крім того, у травні 2025 року Польща заявила, що росіяни проводять "підозрілі маневри" біля інтернет-кабелю у Балтиці.

Нагадуємо, 17 вересня з'явилась доповідь Міноборони Британії про загрози для підводних кабелів та газопроводів, які може пошкодити РФ.