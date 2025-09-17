"Інтернет-блекаут" у Британії: РФ може перервати підводні кабелі, які з'єднують Європу зі світом

Росіяни склали карту підводних кабелів, які з'єднують Велику Британію з іншими частинами світу, і тепер може влаштувати диверсії та саботаж проти країни, яка підтримує Україну. Британські спецслужби стежать за кораблем Російської Федерації, який блукає біля берегів.

Британію та Європу розділяють понад 30 км підводних кабелів, яким загрожує саботаж РФ, розповіло медіа SkyNews. На думку експертів, з якими поспілкувалось медіа, Москва має карту комунікацій і це перетворило острівну країну у "вразливе м'яке підчерев'я", по якому можуть вдарити росіяни.

SkyNews пояснило, що до Британії підходить приблизно 60 кабелів для військової та цивільної комунікації, "плюс" газопроводи та лінії електропостачання. Ці об'єкти перебувають під загрозою, оскільки британцям та союзникам важко відстежити сотні кілометрів труб та кабелів. Медіа опублікувало інфографіку з мережею навколо Британії, яку можуть атакувати росіяни. Про наявність загрози свідчить, наприклад, поява російського шпигунського судна "Янтарь", яке плавало Ла-Маншем під наглядом фрегата HMS Somerset Королівського флоту.

Британські урядовці впевнені, що ідеться саме про шпигунський корабель РФ, оскільки його не раз помічали поруч з важливими стратегічними об'єктами. Формально росіяни дотримувались правил міжнародної навігації, тому їх і не затримали, хоч вони й провели картографування акваторії, ідеться у статті.

"Дозвольте мені прояснити, це російський шпигунський корабель, який використовується для збору розвідувальних даних та картографування критично важливої ​​підводної інфраструктури Великої Британії", — навело медіа слова міністра оборони Марка Гіллі.

РФ тривалий час картографувала підводні комунікації, зокрема і військові, які є секретними об'єктами, пояснив експерт аналітичного центру RUSI доктор Каушал. Крім того, поруч з кабелями не раз помічали російські безпілотні підводні апарати. Медіа додало, що кабелі зазвичай мають металеву оболонку, біля берегів захищені бетоном, але на глибині цього немає: до обривів важко дістатись та важко ремонтувати.

SkyNews підсумувало, що загроза для кабелів та трубопроводів, ймовірно, пов'язана із загостренням безпекової ситуації для Британії, яка підтримує Україну у протистоянні з РФ.

"Зіткнувшись зі дедалі напруженішою міжнародною ситуацією через загострення війни в Україні, парламент Великої Британії на початку цього року розпочав розслідування щодо підводних кабелів", — наголосило медіа.

Війна РФ — попередні інциденти з кабелями

Зазначимо, Фокус писав про попередні випадки обриву підводних кабелів, які зафіксували восени-взимку 2024 року. Медіа повідомили про обрив оптоволокна на дні Балтійського моря. Як встановили правоохоронці, кабелі пошкодили якорі кораблів, пов'язаних з РФ. Один з випадків — російський нафтовий танкер Eagle S перерізав кабель Estlink 2, який з'єднував Скандинавію та континент.

Нагадуємо, у квітні 2025 року Daily Mail розповіло про побоювання НАТО щодо всесвітнього "інтернет-блекауту", який може влаштувати Росія.