"Интернет-блэкаут" в Британии: РФ может перервать подводные кабели, которые соединяют Европу с миром

Россияне составили карту подводных кабелей, которые соединяют Великобританию с другими частями мира, и теперь может устроить диверсии и саботаж против страны, поддерживающей Украину. Британские спецслужбы следят за кораблем Российской Федерации, который блуждает у берегов.

Британию и Европу разделяют более 30 км подводных кабелей, которым угрожает саботаж РФ, рассказало медиа SkyNews. По мнению экспертов, с которыми пообщалось медиа, Москва имеет карту коммуникаций. Это превратило островную страну в "уязвимое мягкое подбрюшье", по которому могут ударить россияне.

SkyNews объяснило, что к Британии подходит около 60 кабелей для военной и гражданской коммуникации, "плюс" газопроводы и линии электроснабжения. Эти объекты находятся под угрозой, поскольку британцам и союзникам трудно отследить сотни километров труб и кабелей. Медиа опубликовало инфографику с сетью вокруг Британии, которую могут атаковать россияне. О наличии угрозы свидетельствует, например, появление российского шпионского судна "Янтарь", которое плавало по Ла-Маншу под наблюдением фрегата HMS Somerset Королевского флота.

Война РФ — карта подводных кабелей Британии

Британские чиновники уверены, что речь идет именно о шпионском корабле РФ, поскольку его не раз замечали рядом с важными стратегическими объектами. Формально россияне соблюдали правила международной навигации, поэтому их и не задержали, хотя они и провели картографирование акватории, говорится в статье.

"Позвольте мне прояснить, это российский шпионский корабль, который используется для сбора разведывательных данных и картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании", — привело медиа слова министра обороны Марка Гилли.

РФ длительное время картографировала подводные коммуникации, в том числе и военные, которые являются секретными объектами, пояснил эксперт аналитического центра RUSI доктор Каушал. Кроме того, рядом с кабелями не раз замечали российские беспилотные подводные аппараты. Медиа добавило, что кабели обычно имеют металлическую оболочку, у берегов защищены бетоном, но на глубине этого нет: до обрывов трудно добраться и трудно ремонтировать.

SkyNews подытожило, что угроза для кабелей и трубопроводов, вероятно, связана с обострением ситуации безопасности для Британии, которая поддерживает Украину в противостоянии с РФ.

"Столкнувшись со все более напряженной международной ситуацией из-за обострения войны в Украине, парламент Великобритании в начале этого года начал расследование в отношении подводных кабелей", — отметило медиа.

Война РФ — предыдущие инциденты с кабелями

Отметим, Фокус писал о предыдущих случаях обрыва подводных кабелей, которые зафиксировали осенью-зимой 2024 года. Медиа сообщили об обрыве оптоволокна на дне Балтийского моря. Как установили правоохранители, кабели повредили якоря кораблей, связанных с РФ. Один из случаев — российский нефтяной танкер Eagle S перерезал кабель Estlink 2, который соединял Скандинавию и континент.

Напоминаем, в апреле 2025 года Daily Mail рассказало об опасениях НАТО относительно всемирного "интернет-блэкаута", который может устроить Россия.