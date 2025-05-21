"Підозрілі маневри": Туск заявив про активність судна "тіньового флоту" РФ біля польського кабелю

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про "підозрілі маневри" танкера російського "тіньового флоту" у Балтійському морі 21 травня. За його словами, судно наблизилося до енергетичного кабелю, що з'єднує Польщу зі Швецією.

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Про це польський урядовець повідомив у своєму акаунті в соцмережі X.

Прем'єр-міністр Польщі заявив про підозрілі маневри танкера "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі Фото: скриншот

"Після ефективного втручання наших військових корабель відплив до одного з російських портів", — написав Туск.

За словами польського прем'єра, до місця інциденту вирушив дослідницький корабель військово-морських сил Польщі ORP "Heweliusz".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції після інциденту розповів, що російський корабель був "наляканий" патрулем.

Журналісти також зазначають, що завдяки підводному кабелю потужністю 600 мегават електромережі Польщі та Швеції отримують вигоду від дешевого транскордонного енергопостачання.

Кабель потужністю 600 мегават на дні Балтійського моря з'єднує Польщу та Швецію Фото: portalmorski.pl

Також на пресконференції польський міністр оборони, віцепрем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш анонсував проведення спеціальної зустрічі 22 травня у Морському операційному центрі в Гдині з приводу цього інциденту.

За словами Косіняка-Камиша, російський корабель не заходив у польські води, проте "виконував підозрілі маневри над енергетичним кабелем", що належить Польщі. Він додав, що в Балтійському морі побільшало інцидентів, пов'язаних з пошкодженнями кабелів, і назвав їх "актами саботажу та диверсії".

"Для нас безпека є абсолютним пріоритетом. Безпечне Балтійське море, співпраця з нашими союзниками, ми також підтримуємо з ними контакт з цього питання. Усі ресурси та сили, які потрібно буде використати, будуть виділені для цієї операції", — сказав голова Міністерства національної оборони Польщі.

Крім того, він додав, що "будь-який такий напад зустріне рішучу відповідь з боку Польщі та НАТО".

Що відомо про "тіньовий флот" РФ

На суднах "тіньового флоту" Росії перевозяться нафта та нафтопродукти по всьому світу. РФ почала скуповувати кораблі для нього після того, як у грудні 2022 року країни "Великої вісімки", Євросоюз і Австралія запровадили обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів за барель.

У грудні 2024 року фінська прикордонна охорона захопила танкер тіньового флоту РФ, який підозрюється у пошкодженні морського кабелю передачі електроенергії Estlink 2 між Фінляндією та Естонією. За даними фінського національного бюро розслідувань, пов'язаний із РФ танкер Eagle S тягнув свій якір морським дном у районі пошкодження кабелю.

Видання Еrr.ee 11 квітня писало про затримання танкера "тіньового" флоту РФ Kiwala у Фінській затоці в Естонії для перевірки документів і правового статусу.

В мережі 14 травня з'явилося відео, на якому нібито Естонія намагалася зупинити танкер російського "тіньового флоту" за допомогою літака, гвинтокрила та патрульних катерів. Росіяни для прикриття свого судна відправили винищувач Су-35С.