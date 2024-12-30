Пов'язаний із РФ танкер виявився технологічним кораблем-розвідником: триває розслідування (фото)

Розслідувачі кажуть, що змогли ідентифікувати слід від якоря, яким пошкодили морські кабелі. Він тягнеться морським дном на десятки кілометрів. Eagle S оснащений передавальними та приймальними пристроями, нетиповими для комерційних суден

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З'ясувалося, що судно було оснащене передовим обладнанням для спостереження, що давало йому змогу виступати складною шпигунською платформою, націленою на військово-морські та повітряні дії НАТО. Про це пише Lloyd's List.

За даними видання, вперше торгове судно було конфісковано урядом після пошкодження підводного кабелю. Пов'язаний із РФ корабель Eagle S тягнув свій якір морським дном, у тому районі, де було пошкоджено підводний кабель Estlink 2, згідно з інформацією фінського національного бюро розслідувань.

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Представники НАТО заявили, що посилили військово-морські патрулі для охорони підводних кабелів, тоді як лідери країн Балтії зустрілися для обговорення загрози "тіньового флоту" російських торгових танкерів. Розслідувачі кажуть, що змогли ідентифікувати слід від якоря, який тягнеться морським дном на десятки кілометрів.

За даними обізнаних джерел, Eagle S оснащений передавальними та приймальними пристроями, нетиповими для комерційних суден. Це обладнання, як повідомляється, було встановлено на борту у великих переносних валізах і використовувалося для моніторингу радіочастот, запису повідомлень НАТО і передачі зібраних даних російській владі. Аналогічні системи були присутні на Swiftsea Rider, ще одному танкері, пов'язаному з тією ж тіньовою мережею.

Фото: marinetraffic.com | Swiftsea Rider

Це вже друге велике порушення критичної інфраструктури в Балтійському морі за два місяці. У листопаді суховантаж під прапором Китаю Yi Peng 3 підозрювали в пошкодженні кабелю зв'язку C-Lion 1 між Фінляндією і Німеччиною.

Eagle S, а також Swiftsea Rider входять до "тіньового флоту" РФ, який складається з 26 танкерів, що старіють. Судна функціонують за непрозорими структурами власності та використовують методи, розроблені для обходу міжнародних санкцій. Обидва танкери пов'язані з Eiger Shipping, морським підрозділом російської нафтотрейдингової компанії Litasco. Подробиці володіння приховані складними корпоративними угодами, а зареєстрований власник Eagle S використовує дубайську адресу, пов'язану з розкішним готелем.

Корабель Eagle S

Eagle S ходить під прапором Островів Кука, а Swiftsea Rider — під прапором Гондурасу. Обидва танкери піддавалися критиці за погане обслуговування і стандарти безпеки, а також за історію порушень нормативних вимог. Звіти показують, що під час данської інспекції в червні на Eagle S було виявлено численні недоліки, включно з вимкненням електроенергії, спричиненим високим енергоспоживанням обладнання для спостереження.

Журналісти зазначають, що система спостереження на Eagle S управлялася російським, турецьким та індійським персоналом. Пристрої на містку судна і "мавпячому острові" (його найвища палуба) реєстрували та зіставляли радіочастоти НАТО, які пізніше проаналізували в Росії. Під час одного з транзитів через Ла-Манш судно, як стверджується, розгорнуло пристрої, схожі на датчики.

Нагадаємо, що 27 грудня повідомлялося, що інсайдер, який надає судну комерційні послуги, повідомив, що за допомогою шпигунського обладнання на танкері Eagle S росіяни стежили за кораблями та літаками НАТО.

Також повідомлялося, що Туреччина повністю інтегрує російські системи С-400 у свою ППО.