Туреччина повністю інтегрує російські системи С-400 у свою ППО: що це означає

Зенітні комплекси, що постачаються РФ, стануть важливим елементом багаторівневої оборонної стратегії Туреччини, відомої як "Сталевий купол". Зокрема, ЗРК взаємодіятимуть із турецькою системою контролю HAKIM 100.

Related video

Туреччина має намір інтегрувати російські зенітно-ракетні комплекси С-400 у національну систему управління та контролю за повітряним простором. Як повідомляє видання Turkish Minute, система С-400 буде об'єднана з турецькими технологіями ППО, включно з SIPER, у межах інтегрованої системи управління HAKIM 100, розробленої оборонною компанією Aselsan.

Система HAKIM 100 забезпечить комплексний контроль повітряного простору завдяки інтеграції даних у режимі реального часу від численних радарів і сенсорів. Вона також містить алгоритми оцінки загроз і розподілу вогневих засобів, а в майбутньому буде використовувати штучний інтелект і машинне навчання для підвищення ефективності.

Військові аналітики зазначають, що система С-400, яка здатна вражати цілі на відстані до 400 км, стане важливим елементом багаторівневої оборонної стратегії Туреччини, відомої як "Сталевий купол". У планах турецької армії розміщення чотирьох батарей С-400 у стратегічно значущих точках, включно з південним кордоном із Сирією, де висока ймовірність повітряних загроз, а також у західній частині країни та поблизу великих міст.

Отже, інтеграція С-400 у національну систему ППО Туреччини — це не просто технічний крок, а стратегічний вибір, спрямований на зміцнення оборонної автономії та багаторівневого захисту.

Політичний і військовий контекст

Придбання Туреччиною ЗРК С-400 у Росії у 2019 році стало причиною напруженості у відносинах зі США і НАТО, особливо після відмови Вашингтона надати Анкарі систему Patriot із доступом до технологій. Однією з причин, чому сторони не дійшли згоди, стало побоювання американців щодо того, що турки отримають можливість розробити власні зенітно-ракетні комплекси, які не поступатимуться системам Patriot.

Крім того, свого часу міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу заявляв, що вибір на користь російських комплексів було зроблено після того, як американські та європейські виробники відмовилися постачати свою продукцію на бажаних турецькою стороною умовах.

У підсумку Туреччину виключили з програми щодо винищувачів F-35, але пізніше позиція США з цього питання змінилася. Нещодавні заяви міністра оборони Туреччини Яшара Гюлера і дипломатичні сигнали, як-от візит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в турецьку аерокосмічну компанію TUSAŞ, свідчать про пом'якшення напруженості та всебільшу співпрацю.

Важливо

Туреччина може відмовитися від російських ЗРК С-400, ведучи переговори про придбання F-35

Нагадаємо, наприкінці вересня надійшла інформація про можливу передачу Україні ЗРК С-400, які Туреччина закупила у Росії. З цього приводу висловився глава МЗС РФ Сергій Лавров, який заявив, що за контрактом турецька сторона не може не може передавати або перепродавати С-400 третім країнам без згоди Москви.