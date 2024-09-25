Туреччина може відмовитися від російських ЗРК С-400, ведучи переговори про придбання F-35

Західні оглядачі зазначають, що сторони розглядають альтернативний варіант переміщення С-400 на контрольовану США частину бази Інджірлік на півдні Туреччини. Але в такому разі американці отримають доступ до інформації про російську ППО.

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Туреччина домоглася значних успіхів у переговорах зі США з питання виведення з експлуатації російських систем ППО С-400, що може відкрити шлях до повернення Анкари в програму винищувачів п'ятого покоління F-35. Адже в липні 2019 року Туреччину було виключено з цієї програми після того, як вона отримала перші компоненти С-400, що спричинило напруженість у відносинах із Вашингтоном і НАТО. Про це 23 розповіли оглядачі Bulgarian Military.

Повідомляється, що США нібито запропонували Туреччині зберегти ракети С-400 на своїй території, але передати контроль над ними американській стороні. Один з обговорюваних варіантів — переміщення С-400 на контрольовану США частину бази Інджірлік на півдні Туреччини, що дасть змогу уникнути порушення контракту з Росією. Цей крок може стати компромісним рішенням для обох сторін, зберігши обличчя Анкарі та усунувши проблему для НАТО.

Крім того, ця ситуація значно підвищить імовірність того, що системи С-400 можуть бути випробувані Збройними силами США. Такі випробування дадуть цінну інформацію про протидію основним можливостям ППО Росії.

"Якщо такої угоди буде досягнуто, вона матиме глибокий вплив на можливості турецької повітряної війни", — підкреслили автори матеріалу.

Перспективи повернення Туреччини в програму F-35

Вашингтон уже кілька років використовує програму F-35 як важіль тиску на Туреччину, щоб змусити її відмовитися від російської системи ППО. Переговори тривають на високому рівні: у липні 2024 року помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер і спеціальний радник президента Майкл Карпентер обговорювали з турецькими чиновниками можливість відновлення участі Туреччини в програмі F-35 в обмін на передачу контролю над С-400.

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Якщо сторони дійдуть згоди, Туреччина зможе знову придбати новітні винищувачі F-35, що значно підвищить її бойові можливості. Це також зміцнить її позиції в НАТО і дасть змогу активніше підтримувати альянс у стратегічно важливих регіонах, таких як Близький Схід і Східне Середземномор'я.

Насамкінець оглядачі зазначають, що незважаючи на складні перемовини, Анкара і Вашингтон зацікавлені в успішному розв'язанні цього питання, яке обговорюватиметься на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці цього тижня.

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Раніше повідомлялося, що Туреччина підписала угоду зі США про купівлю 40 новітніх винищувачів F-16. Літаки надійдуть у новітній модифікації Block-70/72.