Залишилися без Patriot і F-35: Туреччина почала будувати перший вітчизняний есмінець ППО TF-2000

За словами журналістів, військовий корабель оснастять зенітними ракетами Siper, Hisar і протикорабельними Atmaca. Нове судно буде носієм крилатої ракети Gezgin для далеких наступальних операцій.

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Туреччина офіційно розпочала будівництво свого першого вітчизняного есмінця ППО — TF-2000. Корабель спроєктований конструкторським бюро ВМС Туреччини, проєктом керує компанія ASFAT. Про це пише Army Recognition.

Корабель будують на Стамбульській військово-морській корабельні, історичному об'єкті, відомому своїми передовими можливостями щодо суднобудування.

TF-2000 слугуватиме ключовою платформою для регіональної протиповітряної оборони з передовими сенсорними системами. Серед іншого ASELSAN — ця радіолокаційна система забезпечуватиме спостереження в радіусі 300 км. Військовий корабель також планують оснастити потужним озброєнням, зокрема зенітними ракетами Siper і Hisar, а також протикорабельними Atmaca. До всього іншого, цей корабель буде носієм крилатої ракети Gezgin, призначеної для далеких наступальних операцій.

Довжина нового корабля — 149 метрів, водотоннажність — 8300 тонн. TF-2000 може розвивати швидкість понад 26 вузлів (48 км/год). Судно має потужні протичовнові можливості, в його конструкцію інтегровані гідроакустичні системи та протиторпедний захист.

Турецький корабель

Увага Туреччини до сучасної протиповітряної оборони зумовлена низкою чинників. Географічне розташування країни в Середземному, Егейському і Чорному морях може бути пов'язане з геополітичною напруженістю. Ці води прилягають до зон конфліктів і спірних регіонів і можуть наражати турецькі ВМС на різні повітряні загрози, зокрема на потенційні ракетні та безпілотні атаки.

Серед іншого, широка оборонна стратегія Туреччини дедалі більше зосереджена на самозабезпеченні на тлі вразливості від зовнішніх постачань — обмежень на закупівлю таких систем, як американський Patriot, і наслідки закупівлі російської системи ППО С-400 (після цього Вашингтон виключив Стамбул зі списку партнерів програми новітніх винищувачів F-35).

Нагадаємо, що, за даними ISW, російські війська посилили атаки біля Вугледара і намагаються обвалити фланги України.

Також повідомлялося, що, за інформацією Bild, ЗСУ не можуть захиститися від ударів російської авіації.