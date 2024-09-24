Остались без Patriot и F-35: Турция начала строить первый отечественный эсминец ПВО TF-2000

По словам журналистов, военный корабль оснастят зенитными ракетами Siper, Hisar и противокорабельными Atmaca. Новое судно будет носителем крылатой ракетой Gezgin для дальних наступательных операций.

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Турция официально начала строительство своего первого отечественного эсминца ПВО — TF-2000. Эсминец спроектирован конструкторским бюро ВМС Турции, проектом руководит компания ASFAT. Об этом пишет Army Recognition.

Корабль строится на Стамбульской военно-морской верфи, историческом объекте, известном своими передовыми возможностями по части судостроения.

TF-2000 будет служить ключевой платформой для региональной противовоздушной обороны с передовыми сенсорными системами. Среди прочего ASELSAN — эта радиолокационная система будет обеспечивать наблюдение в радиусе 300 км. Военный корабль также планируют оснастить мощным вооружением, в т.ч. зенитными ракетами Siper и Hisar, а также противокорабельными Atmaca. Ко всему прочему, этот корабль будет носителем крылатой ракетой Gezgin, предназначенной для дальних наступательных операций.

Длина нового корабля — 149 метров, водоизмещение — 8300 тонн. TF-2000 может развивать скорость более 26 узлов (48 км/ч). Судно обладает мощными противолодочными возможностями, в его конструкцию интегрированы гидроакустические системы и противоторпедная защита.

Турецкий корабль

Внимание Турции к современной противовоздушной обороне обусловлено рядом факторов. Географическое расположение страны в Средиземном, Эгейском и Черном морях может быть сопряжено с геополитической напряженностью. Эти воды прилегают к зонам конфликтов и спорным регионам и могут подвергать турецкие ВМС различным воздушным угрозам, в т.ч. потенциальным ракетным и беспилотным атакам.

Среди прочего, широкая оборонная стратегия Турции все больше сосредоточена на самообеспечение на фоне уязвимости от внешних поставок — ограничений на закупку таких систем, как американский Patriot, и последствия закупки российской системы ПВО С-400 (после этого Вашингтон исключил Стамбул из списка партнеров программы новейших истребителей F-35).

Напомним, что, по данным ISW, российские войска усилили атаки возле Угледара и пытаются обрушить фланги Украины.

Также сообщалось, что, по информации Bild, ВСУ не могут защититься от ударов российской авиации.