ВМС США могут превратить нефтяные вышки в военные базы: как это возможно (видео)

По мнению разработчиков Gibbs & Cox, платформа MODEP может выполнять задачи ПВО или нанесения ударов с мощностью, в пять раз превышающей возможности эсминца ВМС США класса Arleigh Burke.

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ВМС США в некоторой мере испытывают логистические сложности в западной части Тихого океана, в частности, с вооружением и пополнением запасов. В связи с этим компания Gibbs & Cox нашла довольно оригинальное концептуальное решение проблемы, предложив превратить нефтяные вышки в регионе в мобильные базы противоракетной обороны и снабжения. Об этом 13 апреля сообщили в Naval News.

На выставке Sea Air Space 2024 специалисты компании представили концепт преобразования избыточных коммерческих нефтяных вышек в хорошо вооруженные мобильные ракетные базы (MODEP).

"Наша цель — найти решение, которое поможет решить сложную проблему, связанную с нехваткой мощностей в западной части Тихого океана. Недостаточно ячеек, недостаточно ракет, недостаточно возможности держать корабли на передовой", — рассказал журналистам представитель Gibbs & Cox Дэйв Зук.

По его словам, MODEP — это большая плавучая островная база, предназначенная для усиления многоуровневой обороны, которая может "находиться на идеальном расстоянии от берега и способна автономно функционировать более 12 месяцев".

Фактически это временное решение сложностей ВМС с обеспечением противоракетной обороны (ПРО) и пополнения запасов в море. При этом разработчики предложили два варианта MODEP, отмечая некоторые преимущества по сравнению с кораблями.

Варианты MODEP: что известно

Оба варианта — и для защиты от баллистических ракет, и для хранения запасов — могут двигаться со скоростью 5-8 узлов и преодолевать около 200 морских миль в день. Платформы обеспечивают, по мнению инженеров компании, устойчивость при любом состоянии моря, включая волны высотой до 18 метров. Общая "выносливость" MODEP составит 150 дней, а общая дальность плавания без дозаправки — 4000 морских миль.

Концепт также может предложить 6–20 МВт дополнительной мощности, мастерскую для технического обслуживания и ремонта военных кораблей, топливный запас в 2,3 миллиона галлонов и начальную грузоподъемность в 8000 тонн.

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Компания подчеркивает, что высота платформы в 45–90 метров над ватерлинией обеспечит "оптимальную видимость и наблюдение" для соответствующих датчиков в этой конфигурации ПВО и ПРО.

Но главное, на что обратил внимание Зук, — потрясающая мощность платформы в плане ПВО. По его мнению, MODEP может выполнять задачи ПВО или нанесения ударов с мощностью, в пять раз превышающей возможности существующего эсминца ВМС США класса Arleigh Burke.

Такой показатель возможен благодаря размещению до 512 ячеек системы вертикального пуска или 100 пусковых установок для больших ракет (последнее относится к требованию программы ВМС США о создании более мощного эсминца).

Данная конфигурация концепта также направлена на поддержание надводных боевых кораблей и атомных подводных лодок в качестве плавучей перевалочной базы. А так как в ВМС считают, что пополнения запасов в море является главным приоритетом, на платформе будут размещены два крана грузоподъемностью до 100 тонн.

В заключении говорится, что полная конверсия из гражданского в военное использование платформа достигнет готовности в течение примерно 24 месяцев.

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