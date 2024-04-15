ВМС США можуть перетворити нафтові вишки на військові бази: як це можливо (відео)

На думку розробників Gibbs & Cox, платформа MODEP може виконувати завдання ППО або завдавати удару з потужністю, що в п'ять разів перевищує можливості есмінця ВМС США класу Arleigh Burke.

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ВМС США певною мірою відчувають логістичні складнощі в західній частині Тихого океану, зокрема, з озброєнням і поповненням запасів. У зв'язку з цим компанія Gibbs & Cox знайшла доволі оригінальне концептуальне розв'язання проблеми, запропонувавши перетворити нафтові вишки в регіоні на мобільні бази протиракетної оборони та постачання. Про це 13 квітня повідомили в Naval News.

На виставці Sea Air Space 2024 фахівці компанії представили концепт перетворення надлишкових комерційних нафтових платформ на добре озброєні мобільні ракетні бази (MODEP).

"Наша мета — знайти рішення, яке допоможе розв'язати складну проблему, пов'язану з нестачею потужностей у західній частині Тихого океану. Недостатньо осередків, недостатньо ракет, недостатньо можливості тримати кораблі на передовій", — розповів журналістам представник Gibbs & Cox Дейв Зук.

За його словами, MODEP — це велика плавуча острівна база, призначена для посилення багаторівневої оборони, яка може "перебувати на ідеальній відстані від берега і здатна автономно функціонувати понад 12 місяців".

Фактично це тимчасове вирішення складнощів ВМС із забезпеченням протиракетної оборони (ПРО) і поповнення запасів у морі. Водночас розробники запропонували два варіанти MODEP, наголошуючи на деяких перевагах, як порівняти з кораблями.

Варіанти MODEP: що відомо

Обидва варіанти — і для захисту від балістичних ракет, і для зберігання запасів — можуть рухатися зі швидкістю 5–8 вузлів і долати приблизно 200 морських миль на день. Платформи забезпечують, на думку інженерів компанії, стійкість за будь-якого стану моря, включно з хвилями висотою до 18 метрів. Загальна "витривалість" MODEP складе 150 днів, а загальна дальність плавання без дозаправлення — 4000 морських миль.

Концепт також може запропонувати 6–20 МВт додаткової потужності, майстерню для технічного обслуговування і ремонту військових кораблів, паливний запас у 2,3 мільйона галонів і початкову вантажопідйомність у 8000 тонн.

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Компанія підкреслює, що висота платформи в 45–90 метрів над ватерлінією забезпечить "оптимальну видимість і спостереження" для відповідних датчиків у цій конфігурації ППО і ПРО.

Але головне, на що звернув увагу Зук, — приголомшлива потужність платформи в плані ППО. На його думку, MODEP може виконувати завдання ППО або завдавання ударів із потужністю, що в п'ять разів перевищує можливості наявного есмінця ВМС США класу Arleigh Burke.

Такий показник можливий завдяки розміщенню до 512 осередків системи вертикального пуску або 100 пускових установок для великих ракет (останнє належить до вимоги програми ВМС США про створення більш потужного есмінця).

Ця конфігурація концепту також спрямована на підтримання надводних бойових кораблів і атомних підводних човнів як плавучої перевалочної бази. А оскільки у ВМС вважають, що поповнення запасів у морі є головним пріоритетом, на платформі будуть розміщені два крани вантажопідйомністю до 100 тонн.

У висновку йдеться, що повна конверсія з цивільного у військове використання платформа досягне готовності протягом приблизно 24 місяців.

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