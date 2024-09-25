Турция может отказаться от российских ЗРК С-400, ведя переговоры о приобретении F-35

Западные обозреватели отмечают, что сторонами рассматривается альтернативный вариант перемещение С-400 на контролируемую США часть базы Инджирлик на юге Турции. Но в таком случае американцы получат доступ к информации о российской ПВО.

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Турция добилась значительных успехов в переговорах с США по вопросу вывода из эксплуатации российских систем ПВО С-400, что может открыть путь к возвращению Анкары в программу истребителей пятого поколения F-35. Ведь в июле 2019 года Турция была исключена из этой программы после того, как получила первые компоненты С-400, что вызвало напряженность в отношениях с Вашингтоном и НАТО. Об этом 23 рассказали обозреватели Bulgarian Military.

Сообщается, что США якобы предложили Турции сохранить ракеты С-400 на своей территории, но передать контроль над ними американской стороне. Один из обсуждаемых вариантов — перемещение С-400 на контролируемую США часть базы Инджирлик на юге Турции, что позволит избежать нарушения контракта с Россией. Этот шаг может стать компромиссным решением для обеих сторон, сохранив лицо Анкаре и устранив проблему для НАТО.

Кроме того, данная ситуация значительно повысит вероятность того, что системы С-400 могут быть испытаны Вооруженными силами США. Такие испытания дадут ценную информацию о противодействии основным возможностям ПВО России.

"Если такая сделка будет достигнута, она окажет глубокое влияние на возможности турецкой воздушной войны", — подчеркнули авторы материала.

Перспективы возвращения Турции в программу F-35

Вашингтон уже несколько лет использует программу F-35 в качестве рычага давления на Турцию, чтобы вынудить ее отказаться от российской системы ПВО. Переговоры ведутся на высоком уровне: в июле 2024 года помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер и специальный советник президента Майкл Карпентер обсуждали с турецкими чиновниками возможность возобновления участия Турции в программе F-35 в обмен на передачу контроля над С-400.

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Если стороны придут к соглашению, Турция сможет вновь приобрести новейшие истребители F-35, что значительно повысит ее боевые возможности. Это также укрепит ее позиции в НАТО и позволит более активно поддерживать альянс в стратегически важных регионах, таких как Ближний Восток и Восточное Средиземноморье.

В заключение обозреватели отмечают, что несмотря на сложные переговоры, Анкара и Вашингтон заинтересованы в успешном разрешении этого вопроса, что будет обсуждаться на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце этой недели.

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Ранее сообщалось, что Турция подписала соглашение c США о покупке 40 новейших истребителей F-16. Самолеты поступят в новейшей модификации Block-70/72.