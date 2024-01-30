Украина может получить новые С-400 российского производства от Турции, — Defense Express

В 2019 году Анкара начала реализацию соглашения, в рамках которого получила четыре дивизиона российских ЗРК С-400, рассказали аналитики. Теперь благодаря США системы могут передать Украине.

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Украина может получить ЗРК С-400 российского производства, если Турция согласится на предложение США. Об этом сообщили аналитики Defense Express.

Как Турция получила российские ЗРК С-400

В 2019 году Анкара начала реализацию соглашения, которое было заключено в 2017 году в рамках контракта на 2,5 млрд долларов, по закупке российских ЗРК С-400. Из-за этого США исключили Турцию из программы F-35. Также стране заблокировали программу модернизации собственных самолетов F-16 до уровня Block 70/72. Однако этот вопрос был снят в день, когда Турция дала разрешение на присоединение Швеции к НАТО.

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Требования США относительно отказа Турции от ЗРК С-400

Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью для CNN Turk, что возможно снятие запрета на продажу F-35, если Турция откажется от российских ЗРК С-400.

"Если мы сможем решить проблему с С-400, то США были бы рады вернуть Турцию в семью F-35. Но мы должны сделать так, чтобы Турция имела сильную противовоздушную оборону... Как вы знаете, это сложный вопрос. В наши дни ПВО нужна всем. Мы видим это во всем мире. Но если мы все же сможем решить эту проблему, проблема CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки через санкции", — ред.) исчезнет, и мы сможем вернуться к разговорам о F-35", — сказала Виктория Нуланд.

Аналитики отметили, что в мае 2023 года Вашингтон предлагал передать российские ЗРК С-400 Украине, однако Анкара отказалась. В результате Турция осталась с четырьмя дивизионами С-400, однако в Defense Express считают, что из-за санкций против РФ Анкара вряд ли знает, где обслуживать и где брать ракеты к С-400, чтобы не попасть под американские санкции.

Передаст ли Анкара Украине российские ЗРК С-400

"Какой выбор сделает Турция пока неизвестно. С одной стороны обмен С-400 на тот же Patriot и допуск к F-35, что означает включение турецкой оборонки в производство этого самолета с гарантией заказов производства комплектующих на десятки лет вперед", — рассказали аналитики.

В таком случае Турция может получить разблокирование ряда других возможных совместных проектов на фоне дефицита вооружения в мире. Однако с другой стороны, Анкара имеет собственную авиационную программу, которая начала давать результаты, в частности разработка KAAN (TF-X) приближается к своему первому полету, но к серийному производству будет готова только к концу десятилетия.

"Хотя в конце концов Анкара вполне может попытаться "потянуть" оба проекта. А масштабное участие в общей оружейной кооперации с партнерами по НАТО, потому что она простирается далеко за пределы только авиации, вполне может стать ключевым фактором", — рассказали в Defense Express.

Аналитики добавили, что решение Турции по С-400 и F-35, вероятно, находится в политической плоскости.

Напомним, 29 января аналитики Defense Express рассказали, что в 2024 году Украина получит дальнобойные ракеты, которые смогут доставать по логистическим путям и военным базам ВС РФ.

25 января военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что Украина сможет защитить определенную часть неба от авиации РФ благодаря самолетам и ракетам, которые получит в этом году.