Турция полностью интегрирует российские системы С-400 в свою ПВО: что это значит

Поставляемые РФ зенитные комплексы станут важным элементом многоуровневой оборонной стратегии Турции, известной как "Стальной купол". В частности, ЗРК будут взаимодействовать с турецкой системой контроля HAKIM 100.

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Турция намерена интегрировать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в национальную систему управления и контроля воздушным пространством. Как сообщает издание Turkish Minute, система С-400 будет объединена с турецкими технологиями ПВО, включая SIPER, в рамках интегрированной системы управления HAKIM 100, разработанной оборонной компанией Aselsan.

Система HAKIM 100 обеспечит комплексный контроль воздушного пространства за счет интеграции данных в режиме реального времени от многочисленных радаров и сенсоров. Она также включает алгоритмы оценки угроз и распределения огневых средств, а в будущем будет использовать искусственный интеллект и машинное обучение для повышения эффективности.

Военные аналитики отмечают, что система С-400, которая способна поражать цели на расстоянии до 400 км, станет важным элементом многоуровневой оборонной стратегии Турции, известной как "Стальной купол". В планах турецкой армии размещение четырех батарей С-400 в стратегически значимых точках, включая южную границу с Сирией, где высока вероятность воздушных угроз, а также в западной части страны и вблизи крупных городов.

Таким образом интеграция С-400 в национальную систему ПВО Турции — это не просто технический шаг, а стратегический выбор, направленный на укрепление оборонной автономии и многоуровневой защиты.

Политический и военный контекст

Приобретение Турцией ЗРК С-400 у России в 2019 году стало причиной напряженности в отношениях с США и НАТО, особенно после отказа Вашингтона предоставить Анкаре систему Patriot с доступом к технологиям. Одной из причин, почему стороны не пришли к соглашению, стало опасение американцев относительно того, что турки получат возможность разработать собственные зенитно-ракетные комплексы, не уступающие системам Patriot.

Кроме того, в свое время министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявлял, что выбор в пользу российских комплексов был сделан после того, как американские и европейские производители отказались поставлять свою продукцию на желаемых турецкой стороной условиях.

В итоге Турция была исключена из программы по истребителям F-35, но позже позиция США по этому вопросу изменилась. Недавние заявления министра обороны Турции Яшара Гюлера и дипломатические сигналы, такие как визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в турецкую аэрокосмическую компанию TUSAŞ, указывают на смягчение напряженности и нарастающее сотрудничество.

Важно

Турция может отказаться от российских ЗРК С-400, ведя переговоры о приобретении F-35

Напомним, в конце сентября поступила информация о возможной передаче Украине ЗРК С-400, которые Турция закупила у России. По этому поводу высказался глава МИД РФ Сергей Лавров, который заявил, что по контракту турецкая сторона не может не может передавать или перепродавать С-400 третьим странам без согласия Москвы.