Турция может перепродать свои системы С-400: в Москве высказались категорично

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Турция связана договором, согласно которому для такой операции необходимо согласие страны-поставщика вооружения, то есть России.

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Москва отреагировала на обсуждения о возможной передаче Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 под контроль США, что может позволить Анкаре снова присоединиться к программе F-35 компании Lockheed Martin. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Турция юридически не может передавать или перепродавать С-400 третьим странам без согласия России, что предусмотрено в контракте на поставку этих систем.

"В контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользования. Для того, чтобы с продукцией, которая поставлена с таким сертификатом, в котором в качестве конечного пользователя указана страна, получившая эти вооружения, что-то сделать, необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала", — сказал Лавров.

Как отметили обозреватели Bulgarian Military, обсуждения между США и Турцией ведутся на фоне напряженных отношений из-за приобретения С-400, что ранее привело к исключению Турции из программы F-35.

По данным западных источников, Турции предложили передать комплексы С-400 на экспертизу США или в другую страну НАТО. Но чтобы Анкара смогла избежать репутационных рисков и при этом соблюсти условия договора с Россией, существует один из наиболее обсуждаемых вариантов — хранение С-400 на турецкой территории под контролем Вашингтона.

Таким образом заявления Лаврова подчеркивают обеспокоенность России возможностью передачи технологии С-400 западным странам. Это может поставить под угрозу российские интересы, особенно в условиях технологического соперничества с НАТО.

Дело в том, продолжают аналитики, что исторически сложившаяся практика передачи советских и российских систем ПВО третьим странам, таким как США, демонстрирует потенциальные риски для безопасности России. Например, в 1970-х Египет передал США советские вооружения, включая истребители МиГ-21 и ПВО "Куб", что помогло Израилю успешно противодействовать сирийским силам в долине Бекаа.

И хотя Москва настаивает на невозможности передачи С-400 без ее согласия, возможные сценарии перемещения этих комплексов на контролируемые США территории показывают, что Турция ищет компромисс. Однако более тесное сотрудничество Анкары и Вашингтона, связанное с размещением С-400, может привести к стратегическим изменениям в регионе и усложнению отношений между Москвой и Анкарой.

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