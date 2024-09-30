Туреччина може перепродати свої системи С-400: у Москві висловилися категорично

За словами голови російського МЗС Сергія Лаврова, Туреччина пов'язана договором, згідно з яким для такої операції необхідна згода країни-постачальника озброєння, тобто Росії.

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Москва відреагувала на обговорення про можливе передання Туреччиною зенітно-ракетних комплексів С-400 під контроль США, що може дати змогу Анкарі знову приєднатися до програми F-35 компанії Lockheed Martin. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Туреччина юридично не може передавати або перепродавати С-400 третім країнам без згоди Росії, що передбачено в контракті на постачання цих систем.

"У контрактах із продажу озброєнь є графа про сертифікат кінцевого користування. Для того, щоб із продукцією, поставленою з таким сертифікатом, у якому як кінцевий користувач зазначена країна, яка отримала ці озброєння, щось зробити, необхідна згода країни, яка ці озброєння продала", — сказав Лавров.

Як зазначили оглядачі Bulgarian Military, обговорення між США і Туреччиною ведуться на тлі напружених відносин через придбання С-400, що раніше призвело до виключення Туреччини з програми F-35.

За даними західних джерел, Туреччині запропонували передати комплекси С-400 на експертизу США або в іншу країну НАТО. Але, щоб Анкара змогла уникнути репутаційних ризиків і водночас дотриматись умов договору з Росією, існує один із найбільш обговорюваних варіантів — зберігання С-400 на турецькій території під контролем Вашингтона.

Таким чином заяви Лаврова підкреслюють стурбованість Росії можливістю передачі технології С-400 західним країнам. Це може поставити під загрозу російські інтереси, особливо в умовах технологічного суперництва з НАТО.

Річ у тім, продовжують аналітики, що історично сформована практика передачі радянських і російських систем ППО третім країнам, таким як США, демонструє потенційні ризики для безпеки Росії. Наприклад, у 1970-х Єгипет передав США радянські озброєння, включно з винищувачами МіГ-21 і ППО "Куб", що допомогло Ізраїлю успішно протидіяти сирійським силам у долині Бекаа.

І хоча Москва наполягає на неможливості передачі С-400 без її згоди, можливі сценарії переміщення цих комплексів на контрольовані США території показують, що Туреччина шукає компроміс. Однак тісніша співпраця Анкари й Вашингтона, пов'язана з розміщенням С-400, може призвести до стратегічних змін у регіоні та ускладнення відносин між Москвою та Анкарою.

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