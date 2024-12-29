ЗМІ показали, як фінська поліція проникла на борт корабля-розвідника РФ (фото, відео)

Високотехнологічне обладнання на борту було незвичним для торгового судна і споживало більше енергії від генератора. Фінляндія затримала судно через підозри в тому, що з його допомогою нещодавно пошкодили ключові підводні кабелі в Балтійському морі, щоб зашкодити країнам, які допомагають Україні.

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Фінська поліція і прикордонники проникли на борт корабля, який пов'язують із Росією і який був наповнений "шпигунським обладнанням". Про це пише The Daily Mail.

Фінська поліція захоплює пов'язаний із Росією танкер Eagle S "тіньового флоту"

Влада підозрює, що нафтовий танкер Eagle S тягнув свій якір, що призвело до розриву лінії електропередачі Estlink 2 між Фінляндією та Естонією.

Фінська поліція Фото: Daily Mail

Фінська поліція захоплює пов'язаний із Росією танкер Eagle S "тіньового флоту"

У відповідь НАТО терміново посилює патрулювання у Фінській затоці, жвавому морському шляху, який також широко використовується російськими військово-морськими та комерційними суднами.

На фотографіях видно, як фінські правоохоронні органи спустилися на борт корабля з вертольота. Зареєстроване на островах Кука судно Eagle S вважається частиною російського "тіньового" флоту, який Володимир Путін використовує для обходу санкцій.

На вигляд це був погано обслуговуваний нафтовий танкер, але джерела повідомили, що він діяв як "шпигунський корабель" для Росії з високотехнологічним обладнанням для радіорозвідки кораблів і літаків НАТО.

Eagle S

"Високотехнологічне обладнання на борту було незвичним для торгового судна і споживало більше енергії від генератора, що призводило до багаторазових вимкнень електроенергії", — повідомило Lloyd's List з посиланням на обізнане джерело.

Але тепер його затримали фіни через підозри в тому, що з його допомогою нещодавно пошкодили ключові підводні кабелі в Балтійському морі, щоб заважати країнам НАТО, які підтримують Україну.

Eagle S

За даними британського видання судноплавної галузі, Eagle S раніше скидав датчики в Ла-Манші під час транзиту. А на його борту було помічено якусь особу, можливо, пов'язану зі шпигунською діяльністю.

Нагадаємо, що, за даними фінських ЗМІ, Росія відпрацьовує напад на Фінляндію.

Також повідомлялося, що в Московській області стався вибух, розвідка України 28 грудня повідомила подробиці.