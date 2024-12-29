СМИ показали, как финская полиция проникла на борт корабля-разведчика РФ (фото, видео)

Высокотехнологичное оборудование на борту было необычным для торгового судна и потребляло больше энергии от генератора. Финляндия задержала судно из-за подозрений в том, что с его помощью недавно повредили ключевые подводные кабели в Балтийском море, чтобы навредить странам, помогающим Украине.

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Финская полиция и пограничники проникли на борт корабля, который связывают с Россией и который был наполнен "шпионским оборудованием". Об этом пишет The Daily Mail.

Финская полиция захватывает связанный с Россией танкер Eagle S "теневого флота"

Власти подозревают, что нефтяной танкер Eagle S тащил свой якорь, что привело к разрыву линии электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

Финская полиция Фото: Daily Mail

Финская полиция захватывает связанный с Россией танкер Eagle S "теневого флота"

В ответ НАТО срочно усиливает патрулирование в Финском заливе, оживленном морском пути, который также широко используется российскими военно-морскими и коммерческими судами.

На фотографиях видно, как финские правоохранительные органы спустились на борт корабля с вертолета. Зарегистрированное на островах Кука судно Eagle S считается частью российского "теневого" флота, который Владимир Путин использует для обхода санкций.

С виду это был плохо обслуживаемый нефтяной танкер, но источники сообщили, что он действовал как "шпионский корабль" для России с высокотехнологичным оборудованием для радиоразведки кораблей и самолетов НАТО.

Eagle S

"Высокотехнологичное оборудование на борту было необычным для торгового судна и потребляло больше энергии от генератора, что приводило к многократным отключениям электроэнергии", — сообщил Lloyd's List со ссылкой на осведомленный источник.

Но теперь он задержан финнами из-за подозрений в том, что с его помощью недавно повредили ключевые подводные кабели в Балтийском море, чтобы помещать странам НАТО, которые поддерживают Украину.

Eagle S

По данным британского издания судоходной отрасли, Eagle S ранее сбрасывал датчики в Ла-Манше во время транзита. А на его борту было замечено некое лицо, возможно, связанное со шпионской деятельностью.

Напомним, что, по данным финским СМИ, Россия отрабатывает нападение на Финляндию.

Также сообщалось, что в Московской области произошел взрыв, разведка Украины 28 декабря сообщила подробности.