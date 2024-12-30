Cвязанный с РФ танкер оказался технологичным кораблем-разведчиком: ведется расследование (фото)

Расследовали говорят, что смогли идентифицировать след от якоря, которым повредили морские кабели. Он тянется по морскому дну на десятки километров. Eagle S оснащен передающими и приемными устройствами, нетипичными для коммерческих судов

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Выяснилось, что судно было оснащено передовым оборудованием для наблюдения, что позволяло ему выступать в качестве сложной шпионской платформы, нацеленной на военно-морские и воздушные действия НАТО. Об этом пишет Lloyd's List.

По данным издания, впервые торговое судно было конфисковано правительством после повреждения подводного кабеля. Связанный с РФ корабль Eagle S тянул свой якорь по морскому дну, в том районе, где был поврежден подводный кабель Estlink 2, согласно информации финского национального бюро расследований.

Представители НАТО заявили, что усилили военно-морские патрули для охраны подводных кабелей в то время, как лидеры стран Балтии встретились для обсуждения угрозы "теневого флота" российских торговых танкеров.

Расследовали говорят, что смогли идентифицировать след от якоря, который тянется по морскому дну на десятки километров.

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По данным осведомленных источников, Eagle S оснащен передающими и приемными устройствами, нетипичными для коммерческих судов. Это оборудование, как сообщается, было установлено на борту в больших переносных чемоданах и использовалось для мониторинга радиочастот, записи сообщений НАТО и передачи собранных данных российским властям. Аналогичные системы присутствовали на Swiftsea Rider, еще одном танкере, связанном с той же теневой сетью.

Фото: marinetraffic.com | Swiftsea Rider

Это уже второе крупное нарушение критической инфраструктуры в Балтийском море за два месяца. В ноябре сухогруз под флагом Китая Yi Peng 3 подозревался в повреждении кабеля связи C-Lion 1 между Финляндией и Германией.

Eagle S, а также Swiftsea Rider входят в "теневой флот" РФ, состоящий из 26 стареющих танкеров. Суда функционируют по непрозрачным структурам собственности и используют методы, разработанные для обхода международных санкций. Оба танкера связаны с Eiger Shipping, морским подразделением российской нефтетрейдинговой компании Litasco. Подробности владения скрыты сложными корпоративными соглашениями, а зарегистрированный владелец Eagle S использует дубайский адрес, связанный с роскошным отелем.

Корабль Eagle S

Eagle S ходит под флагом Островов Кука, а Swiftsea Rider — под флагом Гондураса. Оба танкера подвергались критике за плохое обслуживание и стандарты безопасности, а также за историю нарушений нормативных требований. Отчеты показывают, что во время датской инспекции в июне на Eagle S были выявлены многочисленные недостатки, включая отключения электроэнергии, вызванные высоким энергопотреблением оборудования для наблюдения.

Журналисты отмечают, что система наблюдения на Eagle S управлялась российским, турецким и индийским персоналом. Устройства на мостике судна и "обезьяньем острове" (его самая высокая палуба) регистрировали и сопоставляли радиочастоты НАТО, которые позже проанализировали в России. Во время одного из транзитов через Ла-Манш судно, как утверждается, развернуло устройства, похожие на датчики.

Напомним, что 27 декабря сообщалось, что инсайдер, предоставляющий судну коммерческие услуги, сообщил, что с помощью шпионского оборудования на танкере Eagle S россияне следили за кораблями и самолетами НАТО.

Также сообщалось, что Турция полностью интегрирует российские системы С-400 в свою ПВО.