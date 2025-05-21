"Подозрительные маневры": Туск заявил об активности судна "теневого флота" РФ возле польского кабеля

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о "подозрительных маневрах" танкера российского "теневого флота" в Балтийском море 21 мая. По его словам, судно приблизилось к энергетическому кабелю, соединяющему Польшу со Швецией.

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Об этом польский чиновник сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

Премьер-министр Польши заявил о подозрительных маневрах танкера "теневого флота" РФ в Балтийском море Фото: скриншот

"После эффективного вмешательства наших военных корабль отплыл в один из российских портов", — написал Туск.

По словам польского премьера, к месту инцидента отправился исследовательский корабль военно-морских сил Польши ORP "Heweliusz".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции после инцидента рассказал, что российский корабль был "напуган" патрулем.

Журналисты также отмечают, что благодаря подводному кабелю мощностью 600 мегаватт электросети Польши и Швеции получают выгоду от дешевого трансграничного энергоснабжения.

Кабель мощностью 600 мегаватт на дне Балтийского моря соединяет Польшу и Швецию Фото: portalmorski.pl

Также на пресс-конференции польский министр обороны, вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш анонсировал проведение специальной встречи 22 мая в Морском операционном центре в Гдыне по поводу этого инцидента.

По словам Косиняка-Камыша, российский корабль не заходил в польские воды, однако "выполнял подозрительные маневры над энергетическим кабелем", принадлежащим Польше. Он добавил, что в Балтийском море увеличилось количество инцидентов, связанных с повреждениями кабелей, и назвал их "актами саботажа и диверсии".

"Для нас безопасность является абсолютным приоритетом. Безопасное Балтийское море, сотрудничество с нашими союзниками, мы также поддерживаем с ними контакт по этому вопросу. Все ресурсы и силы, которые нужно будет использовать, будут выделены для этой операции", — сказал глава Министерства национальной обороны Польши.

Кроме того, он добавил, что "любое такое нападение встретит решительный ответ со стороны Польши и НАТО".

Что известно о "теневом флоте" РФ

На судах "теневого флота" России перевозятся нефть и нефтепродукты по всему миру. РФ начала скупать корабли для него после того, как в декабре 2022 года страны "Большой восьмерки", Евросоюз и Австралия ввели ограничение цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

В декабре 2024 года финская пограничная охрана захватила танкер теневого флота РФ, который подозревается в повреждении морского кабеля передачи электроэнергии Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. По данным финского национального бюро расследований, связанный с РФ танкер Eagle S тянул свой якорь по морскому дну в районе повреждения кабеля.

Издание Еrr.ee 11 апреля писало о задержании танкера "теневого" флота РФ Kiwala в Финском заливе в Эстонии для проверки документов и правового статуса.

В сети 14 мая появилось видео, на котором якобы Эстония пыталась остановить танкер российского "теневого флота" с помощью самолета, вертолета и патрульных катеров. Россияне для прикрытия своего судна отправили истребитель Су-35С.