Эстония пыталась остановить танкер "теневого флота": Россия подняла Су-35 для прикрытия (видео)

Российские паблики распространили кадры, как сообщается, попытки военно-морских сил Эстонии с помощью самолета, вертолета и патрульных катеров задержать в Финском заливе танкер JAGUAR "теневого флота" РФ. Россияне отправили для прикрытия судна истребитель Су-35С.

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Видео из рубки судна опубликовал 14 мая российский Telegram-канал "Добрый Морячок".

Автор канала заявил, что эстонские ВМС потребовали от судна JAGUAR, которое направлялось под флагом Габона по акватории Финского залива в порт Приморск Ленинградской области РФ, выйти из международных территориальных вод и зайти в территориальные воды Эстонии. Экипаж, по словам автора паблика, не позволил смотровой группе высадиться на борт.

В окно рубки на видео можно увидеть вертолет и самолеты над судном, а также приближающийся к борту катер.

РФ отправила в Эстонию Су-35С для прикрытия танкера в Эстонии

Обозреватели издания "Милитарный" отмечают, что ВМС Эстонии привлекли к задержанию танкера вертолет AgustaWestland AW139, самолет M28 Skytruck и патрульный катер EML Raju, а россияне для прикрытия судна от эстонской авиации отправили истребитель Су-35С.

Общественная телерадиовещательная компания ERR 14 мая передавала заявление пресс-службы Генерального штаба Министерства обороны Эстонии о нарушении воздушного пространства страны российским истребителем Су-35. На него отреагировали истребители F-16 военно-воздушных сил Португалии, которые в рамках миссии Североатлантического альянса (НАТО) охраняли воздушное пространство Балтики.

Танкер JAGUAR принадлежит к теневому флоту РФ

Издание The Insider выяснило, что судно JAGUAR есть в списках украинской разведки и в перечне от GreenPeace как входящее в "теневой флот" РФ. По координатам на навигационном оборудовании, которые заметны на видео, расследователи выяснили, что в момент приближения патрульного катера судно JAGUAR находилось в территориальных водах Эстонии чуть южнее границы нейтральных вод, а после этого эстонские суда следовали за танкером в нейтральных водах.

Норвежский военный аналитик Тор Аре Иверсен по данным сервисов отслеживания судов сделал вывод, что судно JAGUAR действительно не выполнило требования эстонских ВМС и сейчас стоит на якоре в Финском заливе у острова Гогланд, принадлежащего Ленинградской области России. По словам аналитика, видео с российских Z-каналов "выглядят настоящими", а военные корабли Эстонии действительно были рядом с танкером в момент инцидента.

Напомним, предыдущее задержание военно-морскими силами Эстонии танкера "теневого" флота РФ произошло 11 апреля. Нефтяной танкер Kiwala, который направлялся из порта Сикка в Индии в порт Усть-Луга в России, задержали в Финском заливе для проверки документов и правового статуса.

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 25 апреля сообщала о задержании в Черном море судна "теневого флота" РФ, которое вывезло с временно оккупированных территорий 5 тысяч тонн украинского зерна.