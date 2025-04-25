Вывезло 5 тысяч тонн украинского зерна: в Черном море задержали судно "теневого флота" РФ (фото)

Сотрудники оперативных подразделений Морской охраны Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины задержали во внутренних водах Черного моря судно "теневого флота" РФ, которое незаконно вывозило украинское зерно с временно оккупированных территорий южных областей.

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Об этом сообщает 25 апреля пресс-служба ГПСУ.

В пограничной службе рассказали, что задержанное иностранное судно незаконно перевозило в третьи страны украинскую агропродукцию. Следователи выяснили, что сухогруз в конце 2024 года доставил из порта Севастополя около 5 тысяч тонн похищенной с временно оккупированной части юга Украины пшеницы.

Судно маскировалось под флагом одного из азиатских государств, что характерно для так называемого "теневого флота" РФ, отмечают в пресс-службе ГПСУ. Пресс-служба СБУ сообщила, что расследование установило принадлежность арестованного судна в состав "теневого флота", который Россия использует для продажи похищенного украинского зерна в третьи страны.

Во время обыска на борту изъяли навигационное оборудование, документацию и вещественные доказательства, подтверждающие участие судна и его экипажа в схеме незаконного вывоза украинского зерна.

Отмечается, что сухогруз арестовали, а экипаж задержали для дальнейшего досудебного расследования и установления причастных к незаконному экспорту лиц.

В Черном море арестовали сухогруз "теневого флота" России Фото: СБУ С борта арестованного судна изъяли навигационное оборудование и судовую документацию Фото: СБУ

Напомним, Дальневосточная транспортная прокуратура РФ 21 апреля сообщила, что в порту российского острова Сахалин в Татарском проливе произошла авария с нефтяным танкером.

Местные СМИ 11 апреля писали, что в Эстонии в Финском заливе задержали танкер "теневого" флота РФ.