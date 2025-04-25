Вивезло 5 тисяч тонн українського зерна: в Чорному морі затримали судно "тіньового флоту" РФ (фото)
Співробітники оперативних підрозділів Морської охорони Державної прикордонної служби та Служби безпеки України затримали у внутрішніх водах Чорного моря судно "тіньового флоту" РФ, яке незаконно вивозило українське зерно з тимчасово окупованих територій південних областей.
Про це повідомляє 25 квітня пресслужба ДПСУ.
У прикордонній службі розповіли, що затримане іноземне судно незаконно перевозило до третіх країн українську агропродукцію. Слідчі з'ясували, що суховантаж наприкінці 2024 року доставив з порту Севастополя близько 5 тисяч тонн викраденої з тимчасово окупованої частини півдня України пшениці.
Судно маскувалося під прапором однієї з азійських держав, що характерно для так званого "тіньового флоту" РФ, зазначають у пресслужбі ДПСУ. Пресслужба СБУ повідомила, що розслідування встановило приналежність арештованого судна до складу "тіньового флоту", який Росія використовує для продажу викраденого українського збіжжя у треті країни.
Під час обшуку на борту вилучили навігаційне обладнання, документацію та речові докази, які підтверджують участь судна та його екіпажу у схемі незаконного вивезення українського зерна.
Зазначається, що суховантаж заарештували, а екіпаж затримали для подальшого досудового розслідування та встановлення причетних до незаконного експорту осіб.
Нагадаємо, Далекосхідна транспортна прокуратура РФ 21 квітня повідомила, що в порту російського острова Сахалін у Татарській протоці сталася аварія з нафтовим танкером.
Місцеві ЗМІ 11 квітня писали, що в Естонії у Фінській затоці затримали танкер "тіньового" флоту РФ.