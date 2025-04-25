Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Вивезло 5 тисяч тонн українського зерна: в Чорному морі затримали судно "тіньового флоту" РФ (фото)

тіньовий флот рф, затримали судно, іноземне судно, Чорне море, українське зерно, незаконний експорт
Фото: ДПСУ | У водах Чорного моря затримали судно під прапором азійської держави

Співробітники оперативних підрозділів Морської охорони Державної прикордонної служби та Служби безпеки України затримали у внутрішніх водах Чорного моря судно "тіньового флоту" РФ, яке незаконно вивозило українське зерно з тимчасово окупованих територій південних областей.

Related video

Про це повідомляє 25 квітня пресслужба ДПСУ.

У прикордонній службі розповіли, що затримане іноземне судно незаконно перевозило до третіх країн українську агропродукцію. Слідчі з'ясували, що суховантаж наприкінці 2024 року доставив з порту Севастополя близько 5 тисяч тонн викраденої з тимчасово окупованої частини півдня України пшениці.

Судно маскувалося під прапором однієї з азійських держав, що характерно для так званого "тіньового флоту" РФ, зазначають у пресслужбі ДПСУ. Пресслужба СБУ повідомила, що розслідування встановило приналежність арештованого судна до складу "тіньового флоту", який Росія використовує для продажу викраденого українського збіжжя у треті країни.

Під час обшуку на борту вилучили навігаційне обладнання, документацію та речові докази, які підтверджують участь судна та його екіпажу у схемі незаконного вивезення українського зерна.

Зазначається, що суховантаж заарештували, а екіпаж затримали для подальшого досудового розслідування та встановлення причетних до незаконного експорту осіб.

тіньовий флот рф, затримали судно, іноземне судно, Чорне море, СБУ, затримання Fullscreen
В Чорному морі заарештували суховантаж "тіньового флоту" Росії
Фото: СБУ
тіньовий флот рф, затримали судно, іноземне судно, Чорне море, незаконний експорт, СБУ Fullscreen
З борту заарештованого судна вилучили навігаційне обладнання та суднову документацію
Фото: СБУ

Нагадаємо, Далекосхідна транспортна прокуратура РФ 21 квітня повідомила, що в порту російського острова Сахалін у Татарській протоці сталася аварія з нафтовим танкером.

Місцеві ЗМІ 11 квітня писали, що в Естонії у Фінській затоці затримали танкер "тіньового" флоту РФ.