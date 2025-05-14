Естонія намагалася зупинити танкер "тіньового флоту": Росія підняла Су-35 для прикриття (відео)

Російські пабліки поширили кадри, як повідомляється, намагання військово-морських сил Естонії за допомогою літака, гелікоптера та патрульних катерів затримати у Фінській затоці танкер JAGUAR "тіньового флоту" РФ. Росіяни відправили для прикриття судна винищувач Су-35С.

Related video

Відео з рубки судна опублікував 14 травня російський Telegram-канал "Добрый Морячок".

Автор каналу заявив, що естонські ВМС вимагали від судна JAGUAR, яке прямувало під прапором Габону акваторією Фінської затоки в порт Приморськ Ленінградської області РФ, вийти з міжнародних територіальних вод і зайти в територіальні води Естонії. Екіпаж, за словами автора пабліка, не дозволив оглядовій групі висадитися на борт.

У вікно рубки на відео можна побачити гелікоптер і літаки над судном, а також катер, що наближався до борту.

РФ відправила до Естонії Су-35С для прикриття танкера

Оглядачі видання "Мілітарний" зазначають, що ВМС Естонії залучили до затримання танкера вертоліт AgustaWestland AW139, літак M28 Skytruck та патрульний катер EML Raju, а росіяни для прикриття судна від естонської авіації відправили винищувач Су-35С.

Громадська телерадіомовна компанія ERR 14 травня передавала заяву пресслужби Генерального штабу Міністерства оборони Естонії про порушення повітряного простору країни російським винищувачем Су-35. На нього відреагували винищувачі F-16 військово-повітряних сил Португалії, що в межах місії Північноатлантичного альянсу (НАТО) охороняли повітряний простір Балтики.

Танкер JAGUAR належить до тіньового флоту РФ

Видання The Insider з'ясувало, що судно JAGUAR є у списках української розвідки та в переліку від GreenPeace як таке, що входить до "тіньового флоту" РФ. За координатами на навігаційному обладнанні, які помітні на відео, розслідувачі з'ясували, що в момент наближення патрульного катера судно JAGUAR перебувало в територіальних водах Естонії трохи південніше кордону нейтральних вод, а після цього естонські судна слідували за танкером у нейтральних водах.

Норвезький військовий аналітик Тор Аре Іверсен за даними сервісів відстеження суден зробив висновок, що судно JAGUAR справді не виконало вимоги естонських ВМС і наразі стоїть на якорі у Фінській затоці біля острова Гогланд, що належить до Ленінградської області Росії. За словами аналітика, відео з російських Z-каналів "виглядають справжніми", а військові кораблі Естонії дійсно були поруч із танкером у момент інциденту.

Нагадаємо, попереднє затримання військово-морськими силами Естонії танкера "тіньового" флоту РФ сталося 11 квітня. Нафтовий танкер Kiwala, який прямував з порту Сікка в Індії до порту Усть-Луга в Росії, затримали у Фінській затоці для перевірки документів і правового статусу.

Пресслужба Державної прикордонної служби України 25 квітня повідомляла про затримання в Чорному морі судна "тіньового флоту" РФ, яке вивезло з тимчасово окупованих територій 5 тисяч тонн українського зерна.