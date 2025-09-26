Дрони РФ вільно літають над ЄС: яка країна стала "дірою" у системі безпеки, — ЗМІ

Європейці нарахували приблизно шість інцидентів з літаками та дронами Російської Федерації, які стались на території або у повітряному просторі країн ЄС, членів НАТО. Після цього з'явився план збудувати "стіну" для захисту від провокацій. Втім, "стіна" матиме отвір шириною у 100 км, і це перетворює її у діряву "лінію Мажино", яка підвела Європу у Другій світовій війні.

Безпілотники, які з'явились над аеропортами Осло та Копенгагена, примусили європейців замислитись над захистом від провокацій РФ, написало медіа The Telegraph. У Європі помітили, що Москва, схоже, почала власну гібридну війну, і почали домовлятись про спільну систему захисту по усій довжині кордонів ЄС, дотичних до Росії, в також Білорусі та України. Угорщина має майже 100 км кордону з Україною, яка потерпає від повітряних ударів РФ. Водночас Будапешт не планує долучитись до "стіни", яку будуватиме Європа, ідеться у статті.

Медіа пояснило, що у п'ятницю 26 вересня, через два тижні після появи дронів у Польщі, європейці зберуться на нараду щодо "стіни дронів". Водночас їх турбує позиція Угорщини, через яку утворюється "зяюча діра" і ЄС не матиме захисту, на який сподівається. The Telegraph опублікував інфографіку, на якій позначили точки можливих гібридних атак РФ, які відбулись протягом останніх 1–2 тижнів. Вказується, що через спротив Будапешту з'явиться прогалина у безпеці площею 96 тис. кв. км.

Провокації РФ — проблема Угорщини та стіни дронів ЄС Фото: The Telegraph

У статті навели орієнтовну схему майбутнього європейського захисту. Планують, що на кордоні стоятимуть детектори дронів, а далі військовослужбовці підійматимуть свої БпЛА для збиття гібридних засобів ураження РФ.

Провокації РФ — як працюватиме стіна дронів ЄС Фото: The Telegraph

Домовлятись щодо стіни проти провокацій РФ будуть сім країн: Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща, Румунія та Болгарія, а також Україна, яка має досвід боротьби з дронами. Втім, не очікують Угорщини, оскільки вона стала надто проросійською, уточнило The Telegraph. Співробітниця Центру аналізу європейської політики Джессіка Берлін порівняла "стіну дронів" ЄС з "лінією Мажино", також уточнивши, що слід посилити допомогу українцям.

"Без Угорщини стіна безпілотника ЄС фактично була б "лінією Мажино "у небі. Пропонована стіна безпілотника ЄС буде додатковим компонентом європейської протиповітряної оборони, але не є заміною всеосяжної стратегії протидії загрозі з боку Росії", — сказала вона.

У статті нагадали, що "лінія Мажино" — це лінія фортифікацій, яку збудували європейці перед Другою світовою війною, сподіваючись захиститись від Німеччини. Коли війна почалась, німці просто обійшли смугу мін, окопів, колючого дроту. Є ймовірність, що так станеться і цього разу, особливо, якщо не буде інших, сильніших, заходів, пояснила експертка.

"Стіна безпілотників може виявитися сучасною "лінією Мажино", особливо якщо вона не буде підкріплена набагато жорсткішими діями проти Росії, як-от готовність збивати безпілотники, перш ніж вони увійдуть у повітряний простір НАТО та ЄС", — підсумувало медіа.

Провокації РФ — деталі ескалації з 10 по 26 вересня

Фокус писав про провокації РФ, які стались протягом двох тижнів у вересні 2025 року. У провокаціях брали участь військові літаки та дрони (деякі явно російські, деякі — невідомого походження).

9–10 вересня — поява приблизно 20 безпілотників "Гербера" ЗС РФ у повітряному просторі Польщі. На перехоплення надіслали винищувачі F-16 та F-35, які збили чотири БпЛА ракетами AIM-160.

19 вересня — три МіГ-31 поруч з Естонією. Літаки зайшли в естонський повітряний простір, і на перехоплення надіслали італійські F-35.

19–20 вересня — два російські літаки пролетіли над фрегатом Німеччини, який брав участь у навчаннях НАТО у Балтійському морі.

22–23 вересня — аеропорти Осло та Копенгагена закрили через фіксацію дронів невідомого походження. Згодом поліція заявила, що БпЛА керували "невідомі особи", які не мали злочинного умислу.

24–25 вересня — невідомі БпЛА наблизились до військової бази з винищувачами НАТО, написало Reuters.

