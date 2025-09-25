У Данії масовий наліт дронів: невідомі БПЛА долетіли до бази F-16 та паралізували аеропорт

У Данії закрили аеропорт в місті Ольборг через заліт дронів в його повітряний простір. Крім того, дрони помітили в Есб'єрзі, Сондерборзі та Скридструпі.

Представник аеропорту в Ольборзі відмовився надати журналістам коментар щодо кількості зафіксованих у повітрі дронів, пише Reuters

"Якщо у нас буде можливість, ми збиватимемо дрони", — заявив головний інспектор з поліції Північної Ютландії Єспер Бойгаард Мадсен.

При цьому він додав, що робити висновки про характер інциденту ще зарано. За словами правоохоронця, у поліції зараз не можуть сказати, ані хто стоїть за інцидентом, ані з якою метою дрони літають в районі аеропорту.

Після виявлення дронів було зупинено зліт та посадку літаків.

"Було затримано чотири рейси, у тому числі два літаки SAS, один Norwegian і один KLM", — йдеться в матеріалі Sky News.

Зазначається, що збройні сили Данії використовують аеропорт Ольборг як військову базу.

"Поліція не вважає, що існує небезпека для пасажирів, які залишилися в аеропорту, або мешканців району, але просить громадськість триматися подалі від аеропорту та дотримуватися вказівок і обмежень, встановлених владою", — йдеться у заяві поліції.

Водночас видання DR повідомило, що ще кілька безпілотників помітили також в Есб'єрзі, Сондерборзі та Скридструпі.

Зазначається, що Скридструп є базою для датських винищувачів F-16 та F-35.

Нагадаємо, 22 вересня дрони долетіли до Данії та Норвегії, через що в Копенгагені закривали аеропорт.

23 вересня у поліції заявили, що дронами, які долетіли до Данії і Норвегії, керував "досвідчений оператор".