В Дании массовый налет дронов: неизвестные БПЛА долетели до базы F-16 и парализовали аэропорт
В Дании закрыли аэропорт в городе Ольборг из-за залета дронов в его воздушное пространство. Кроме того, дроны заметили в Эсбьерге, Сондерборге и Скридструпе.
Представитель аэропорта в Ольборге отказался предоставить журналистам комментарий относительно количества зафиксированных в воздухе дронов, пишет Reuters
"Если у нас будет возможность, мы будем сбивать дроны", — заявил главный инспектор по полиции Северной Ютландии Йеспер Бойгаард Мадсен.
При этом он добавил, что делать выводы о характере инцидента еще рано. По словам правоохранителя, в полиции сейчас не могут сказать, ни кто стоит за инцидентом, ни с какой целью дроны летают в районе аэропорта.
После обнаружения дронов был остановлен взлет и посадка самолетов.
"Было задержано четыре рейса, в том числе два самолета SAS, один Norwegian и один KLM", — говорится в материале Sky News.
Отмечается, что вооруженные силы Дании используют аэропорт Ольборг как военную базу.
"Полиция не считает, что существует опасность для пассажиров, которые остались в аэропорту, или жителей района, но просит общественность держаться подальше от аэропорта и придерживаться указаний и ограничений, установленных властями", — говорится в заявлении полиции.
В то же время издание DR сообщило, что еще несколько беспилотников заметили также в Эсбьерге, Сондерборге и Скридструпе.
Отмечается, что Скридструп является базой для датских истребителей F-16 и F-35.
Напомним, 22 сентября дроны долетели до Дании и Норвегии, из-за чего в Копенгагене закрывали аэропорт.
23 сентября в полиции заявили, что дронами, которые долетели до Дании и Норвегии, руководил "опытный оператор".