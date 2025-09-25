В Дании массовый налет дронов: неизвестные БПЛА долетели до базы F-16 и парализовали аэропорт

В Дании закрыли аэропорт в городе Ольборг из-за залета дронов в его воздушное пространство. Кроме того, дроны заметили в Эсбьерге, Сондерборге и Скридструпе.

Представитель аэропорта в Ольборге отказался предоставить журналистам комментарий относительно количества зафиксированных в воздухе дронов, пишет Reuters

"Если у нас будет возможность, мы будем сбивать дроны", — заявил главный инспектор по полиции Северной Ютландии Йеспер Бойгаард Мадсен.

При этом он добавил, что делать выводы о характере инцидента еще рано. По словам правоохранителя, в полиции сейчас не могут сказать, ни кто стоит за инцидентом, ни с какой целью дроны летают в районе аэропорта.

После обнаружения дронов был остановлен взлет и посадка самолетов.

"Было задержано четыре рейса, в том числе два самолета SAS, один Norwegian и один KLM", — говорится в материале Sky News.

Отмечается, что вооруженные силы Дании используют аэропорт Ольборг как военную базу.

"Полиция не считает, что существует опасность для пассажиров, которые остались в аэропорту, или жителей района, но просит общественность держаться подальше от аэропорта и придерживаться указаний и ограничений, установленных властями", — говорится в заявлении полиции.

В то же время издание DR сообщило, что еще несколько беспилотников заметили также в Эсбьерге, Сондерборге и Скридструпе.

Отмечается, что Скридструп является базой для датских истребителей F-16 и F-35.

Напомним, 22 сентября дроны долетели до Дании и Норвегии, из-за чего в Копенгагене закрывали аэропорт.

23 сентября в полиции заявили, что дронами, которые долетели до Дании и Норвегии, руководил "опытный оператор".