Дроны в Норвегии и Дании: в полиции заявили, что БПЛА управлял "опытный оператор"

Аэропорты в Норвегии и Дании были вынуждены остановить работу на несколько часов, ведь в небе фиксировали неизвестные беспилотники. В полиции Копенгагена заявили, что начали "интенсивное расследование".

Related video

Самый загруженный аэропорт Северной Европы в Копенгагене утром 23 сентября возобновил свою работу. Взлеты и посадки самолетов остановили почти на четыре часа из-за дронов. Об этом говорится в материале The Guardian от 23 сентября.

Аэропорты в Норвегии и Дании столкнулись с многочасовыми перебоями в работе, потому что зафиксированные в небе БПЛА вызвали задержки и отмены рейсов. В полиции Копенгагена предположили, что дроном управлял "опытный оператор".

"Полиция начала интенсивное расследование, чтобы определить, что это за дроны", — заявил заместитель помощника комиссара Якоб Хансен.

По оценке ведомства, операторы беспилотников пытались "продемонстрировать свои возможности" ночью. В аэропорту предупредили, что задержки и отмены будут продолжаться, посоветовав пассажирам обращаться к авиакомпаниям.

Аэропорт Осло также закрывал воздушное пространство с полуночи и возобновил работу только через несколько часов. Представитель норвежского оператора аэропортов Avinor сообщил СМИ, что все рейсы перенаправили в ближайший аэропорт.

Хансен проинформировал, что Дания и Норвегия будут сотрудничать для установления того, есть ли связь между инцидентами. По данным датской полиции, в районе аэропорта Копенгагена заметили два-три больших дрона. По информации FlightRadar, примерно 50 рейсов были перенаправлены.

Полиция работает над идентификацией дронов. Однако представитель аэропорта отказался раскрывать дополнительные детали, подчеркнув, что продолжается расследование.

В Reuters передали, что главный суперинтендант датской полиции Йенс Есперсен заявил об "исчезновении" дронов через несколько часов полета. По его словам, БПЛА появились с разных направлений, а их огни включались и выключались.

Копенгаген перенаправил 31 рейс в другие аэропорты, и это вызвало цепную реакцию. В результате задержки и отмены коснулись примерно 100 рейсов, это почувствовали примерно 20 тысяч пассажиров.

Напомним, представитель полиции Генрик Стормер информировал, что в Копенгагене фиксировали от двух до четырех "достаточно больших дронов". В СМИ сообщали о задержании двух человек в Осло, которые являются гражданами Сингапура.

Ранее, 19 сентября, воздушное пространство Эстонии нарушили российские истребители. Три самолета МиГ-31 не имели разрешения на полет и не поддерживали двустороннюю радиосвязь.