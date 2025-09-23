Дрони у Норвегії і Данії: у поліції заявили, що БпЛА керував "досвідчений оператор"

Аеропорти в Норвегії та Данії були змушені зупинити роботу на кілька годин, адже у небі фіксували невідомі безпілотники. У поліції Копенгагена заявили, що розпочали "інтенсивне розслідування".

Найзавантаженіший аеропорт Північної Європи у Копенгагені вранці 23 вересня відновив свою роботу. Зльоти й приземлення літаків зупинили майже на чотири години через дрони. Про це йдеться у матеріалі The Guardian від 23 вересня.

Аеропорти у Норвегії й Данії стикнулись з багатогодинними перебоями в роботі, тому що зафіксовані у небі БпЛА спричинили затримки й скасування рейсів. У поліції Копенгагена припустили, що дроном керував "досвідчений оператор".

"Поліція розпочала інтенсивне розслідування, щоб визначити, що це за дрони", — заявив заступник помічника комісара Якоб Хансен.

За оцінкою відомства, оператори безпілотників намагалися "продемонструвати свої можливості" вночі. В аеропорту попередили, що затримки й скасування триватимуть, порадивши пасажирам звертатись до авіакомпаній.

Аеропорт Осло також закривав повітряний простір з опівночі й відновив роботу лише через кілька годин. Представник норвезького оператора аеропортів Avinor повідомив ЗМІ, що усі рейси перенаправили до найближчого аеропорту.

Хансен проінформував, що Данія й Норвегія співпрацюватимуть задля встановлення того, чи є зв'язок між інцидентами. За даними данської поліції, в районі аеропорту Копенгагена помітили два-три великі дрони. За інформацією FlightRadar, приблизно 50 рейсів були перенаправлені.

Поліція працює над ідентифікацією дронів. Однак представник аеропорту відмовився розкривати додаткові деталі, наголосивши, що триває розслідування.

У Reuters передали, що головний суперінтендант данської поліції Єнс Єсперсен заявив про "зникнення" дронів через кілька годин польоту. З його слів, БпЛА з'явились з різних напрямків, а їхні вогні вмикались і вимикались.

Копенгаген перенаправив 31 рейс до інших аеропортів, і це спричинило ланцюгову реакцію. В результаті затримки й скасування торкнулись приблизно 100 рейсів, це відчули приблизно 20 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, представник поліції Генрік Стормер інформував, що у Копенгагені фіксували від двох до чотирьох "досить великих дронів". У ЗМІ повідомляли про затримання двох осіб в Осло, які є громадянами Сінгапуру.

Раніше, 19 вересня, повітряний простір Естонії порушили російські винищувачі. Три літаки МіГ-31 не мали дозволу на політ та не підтримували двосторонній радіозв’язок.