Винищувачі РФ погрожували німецькому фрегату у Балтійському морі: підлетіли на 100 м

Російська Федерація влаштувала провокацію у Балтійському морі, відправивши військові літаки стежити за фрегатом "Гамбург" Німеччини. Фрегат брав участь у навчаннях НАТО Neptun Strike. Відбулось дві провокації, які залишились без відповіді.

Провокації з літаками РФ відбулись двічі, повідомило медіа Welt з посиланням на слова міністра оборони Німеччини Борис Пісторіус у Бундестазі. Міністр висловився в кулуарах німецького парламенту, а офіційної інформації не було. Згідно з даними Der Spiegel, перший випадок стався у п'ятницю 19 вересня, другий — в суботу 20 вересня. На думку німецького політика, відбулась провокація

Пісторіус пояснив, що поява літаків РФ над німецьким фрегатом, — це така ж російська провокація, як МіГ-31 над Естонією та два десятки "Гербер" над Польщею. З ним згодні військові, які назвали дії росіян "непотрібною провокацією". Джерела журналістів повідомили, що літаки-розвідники пролетіли над фрегатом "Гамбург" у режимі радіомовчання, не реагували на звернення. При цьому вони перебували на невеликій висоті й підійшли на 100 м.

"Росія тестує кордони з усе більшою частотою та інтенсивністю щодо країн НАТО. Путін хоче спровокувати країни-члени НАТО, і він хоче ідентифікувати, розкривати й використовувати вразливості в альянсі", навели медіа слова міністра, який закликав бундестаг збільшити оборонний бюджет та збільшити армію до 400 тис. людей.

Der Spiegel також навело позицію військових. Вони зауважили, що не вважають інциденти небезпечними, а оцінюють їх як "недружні та провокаційні". Також зауважується, що саме у п'ятницю 19 вересня стало відомо про проліт російського літака над польською нафтовою платформою. Тим часом фрегат "Гамбург" на цей час перебуває у Балтійському морі між Естонією та Фінляндією: немає інформації про місцеперебування під час провокації РФ. Також невідомо, який саме тип літака (МіГ, Су тощо) помітили над кораблем НАТО.

Провокації РФ — деталі

Зазначимо, 19 вересня відбулась провокація РФ у небі над Естонією. З'ясувалось, що три літаки МіГ-31 ЗС РФ зайшли у її повітряний простір. Винищувачі летіли над естонською територією 12 хвилин, а на їхнє перехоплення підняли у повітря два винищувачі F-35 Італії. Російські літаки врешті полетіли далі, а країни НАТО зібрались на консультації по статті 4 договору про Північноатлантичний альянс.

Медіа The Telegraph опублікувало орієнтовну траєкторію МіГів: вони вилетіли з району Санкт-Петербургу, краєм зачепили Естонію, пролетіли над Балтійським морем та дістались у Калінінградську область. Медіа розповіло, що російські та італійські пілоти обмінювались спеціальними знаками, щоб пояснити свої наміри. Не ясно, три винищувачі в Естонії та два літаки РФ над "Гамбургом" — ті самі повітряні об'єкти чи інші.

Провокації РФ - траєкторія літаків 19 вересня Фото: The Telegraph

Тим часом 22 вересня дрони невідомі походження помітили поруч з аеропортами Копенгагена та Осло. Безпілотники не збили, але натомість закрили летовища на прийом та зліт літаків.

10 вересня стався масований наліт дронів РФ на Польщу. Польські військові підтвердили, що близько 20 БпЛА, як згодом з'ясували, "Гербер", виявили над Люблінським воєводством. Більшість БпЛА упали самостійно, а чотири збили ракетами винищувачі F-16.

Нагадуємо, 25 вересня медіа повідомили, що Польща планує дозволити військовим збивати дрони ЗС РФ над Україною.