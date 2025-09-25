Без схвалення НАТО: Польща хоче дозволити своїм військам збивати БПЛА над Україною, — ЗМІ

Варшава збирається дати "зелене світло" своїм військовим, не чекаючи на схвалення від НАТО або Євросоюзу. За даними ЗМІ, рішення стосується захисту українського неба від атак ЗС РФ.

Related video

Польські військові можуть отримати дозвіл на збиття російських дронів над Україною. Так Польща спробує повернути собі повноваження швидкого реагування, яких була позбавлена згідно із законом 2022 року. Про ймовірні поправки до закону про розгортання військових сил за кордоном 25 вересня повідомили в Euractiv.

Законопроєкт був поданим Міністерством оборони Польщі у червні. За даними місцевої газети Gazeta Wyborcza, він був розглянутий у прискореному порядку.

Спочатку відповідний закон дозволяв польському президенту розгортати війська за проханням уряду. Це стосувалось таких випадків, як збройний конфлікт, миротворча діяльність, боротьба з тероризмом або евакуація.

Однак за день до початку повномасштабної війни у 2022 році уряд вніс поправки. Тепер для розгортання армії потрібне схвалення від НАТО, ЄС та іноземної держави, на території якої ці військові мають діяти. Згодом зміни розкритикувала Комісія з розслідування російського, наголосивши, що через них Варшава була позбавлена права самостійно протидіяти безпілотникам, які летять через кордон з Україною або Білоруссю.

Нинішня коаліція при владі хоче скасувати обмеження, надавши армії більше гнучкості у реагуванні за принципом "спочатку стріляй, потім питай". На початку вересня у Польщі збили російські безпілотники, і цей випадок порушення повітряного простору був не першим.

Нагадаємо, 22 вересня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові без вагань збиватимуть об’єкти у своєму повітряному просторі. Однак він наголосив, що країна має проявляти більшу обережність у менш очевидних ситуаціях.

Польські інженери розробили лазерну систему виявлення SkanDron для відстеження та знищення навіть найменших дронів на малих висотах. За даними ЗМІ, вона вже готова до розгортання.