Туск пообіцяв збивати російські винищувачі над Польщею, але назвав умову

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові без вагань збиватимуть об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу.

Водночас країна має намір проявляти більшу обережність у менш очевидних ситуаціях, розповів він на пресконференції, пише Reuters.

"Ми ухвалимо рішення збивати літаючі об'єкти, коли вони порушують нашу територію і пролітають над Польщею — це абсолютно не обговорюється", — запевнив політик.

Водночас він озвучив умову, за якої його країна буде обережнішою в ухваленні категоричних рішень.

"Коли ми стикаємося з не зовсім ясними ситуаціями, як-от нещодавній проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic, але без жодних порушень, оскільки це не наші територіальні води, потрібно двічі подумати, перш ніж ухвалювати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту", — сказав Туск.

Прем'єр-міністр Польщі додав, що йому необхідно переконатися, що його країна, яка є членом НАТО, не залишиться одна в разі ескалації конфлікту:

"Я також маю бути абсолютно впевненим... що всі союзники поставляться до цього точно так само, як і ми".

Минулого тижня Естонія заявила, що 19 вересня три російські винищувачі порушили її повітряний простір. Це посилило серед лідерів НАТО відчуття, що Москва перевіряє готовність і рішучість Альянсу, і деякі з них закликали до рішучої відповіді. В естонських Збройних силах наголосили, що росіяни не мали дозволу на цей політ і не виходили на зв'язок.

У понеділок, 22 вересня, Рада безпеки ООН має зустрітися для обговорення інциденту за запитом Естонії.

Своєю чергою в РФ уже спростували інформацію, що її літаки порушили повітряний простір однієї з країн Балтії, звинувативши Естонію у брехні та нагнітанні напруженості. За запевненням російського Міноборони, винищувачі МіГ-31 "здійснили плановий переліт", не порушуючи кордонів інших держав. Пресслужба запевнила, що маршрут пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря.

Передбачуване вторгнення в повітряний простір Естонії відбулося після того, як понад 20 російських безпілотників увійшли в повітряний простір Польщі в ніч із 9 на 10 вересня.

