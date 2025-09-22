Туск пообещал сбивать российские истребители над Польшей, но назвал условие

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные без колебаний будут сбивать объекты, нарушающие её воздушное пространство и представляющие угрозу.

При этом страна намерена проявлять большую осторожность в менее очевидных ситуациях, рассказал он на пресс-конференции, пишет Reuters.

"Мы примем решение сбивать летающие объекты, когда они нарушают нашу территорию и пролетают над Польшей — это абсолютно не обсуждается", – заверил политик.

Вместе с тем он озвучил условие, при котором его страна будет более осторожна в принятии категорических решений.

"Когда мы сталкиваемся с не совсем ясными ситуациями, такими как недавний пролет российских истребителей над платформой Petrobaltic, но без каких-либо нарушений, поскольку это не наши территориальные воды, нужно дважды подумать, прежде чем принимать решения о действиях, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта", – сказал Туск.

Премьер-министр Польши добавил, что ему необходимо убедиться, что его страна, которая является членом НАТО, не останется одна в случае эскалации конфликта:

"Я также должен быть абсолютно уверен… что все союзники отнесутся к этому точно так же, как и мы".

На прошлой неделе Эстония заявила, что 19 сентября три российских истребителя нарушили ее воздушное пространство. Это усилило среди лидеров НАТО ощущение, что Москва проверяет готовность и решимость Альянса, и некоторые из них призвали к решительному ответу. В эстонских Вооруженных силах подчеркнули, что россияне не имели разрешения на этот полет и не выходили на связь.

В понедельник, 22 сентября, Совет безопасности ООН должен встретиться для обсуждения инцидента по запросу Эстонии.

В свою очередь в РФ уже опровергли информацию, что ее самолеты нарушили воздушное пространство одной из стран Балтии, обвинив Эстонию во лжи и нагнетании напряженности. По заверениям российского Минобороны, истребители МиГ-31 "совершили плановый перелет", не нарушая границ других государств. Пресс-служба заверила, что маршрут пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

Предполагаемое вторжение в воздушное пространство Эстонии произошло после того, как более 20 российских беспилотников вошли в воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября.

