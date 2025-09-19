США согласились продать Польше тысячи Javelin: остановят ли ПТРК российские танки

Польша обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой продать партию противотанковых ракетных комплексов — ракет и вспомогательного оборудования. Государственный департамент США поддержал идею и разрешил продажу оружия Варшаве.

Related video

Кроме ракет Javelin, Польша оплатит логистику и другие сопутствующие услуги, говорится в заявлении Госдепа США. Также проведут необходимое обучение военных, предоставят техническую помощь, документацию, контроль за поставками.

Сообщение о поставках ракетных систем Javelin появилось 18 сентября. Указывается, что Польша получит 2 506 ракет FGM-148F Javelin и 253 прицельно-оптических блоков, а также сопутствующее оборудование: ракетные симуляторы, блоки охлаждения аккумуляторов, наборы инструментов, запчасти и тому подобное. Стоимость сделки — 780 млн долл.

В заявлении Госдепа указано, что поставка партии оружия "улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам", поможет защитить суверенитет и соответствовать требованиям НАТО. Производители ПТРК Javelin, которые выполнят соглашение, — это RTX Corporation (Арлингтон, Вирджиния) и Lockheed Martin (Тусон, Аризона).

На портале правительства США отыскалась информация о других разрешениях на покупку американского оружия, которые согласовали во времена Трампа. В частности, есть данные о 1400 бомб GBU-39/B (180 млн долл.), 400 ракет AIM-120D (1,33 млрд долл.), обслуживание самолетов F-35 (1,85 млрд долл.). Кроме того, в 2023 году на портале Defense News сообщили о намерении построить в Польше завод по изготовлению Javelin благодаря партнерству Польской государственной оборонной группы PGZ и компаний Javelin RTX, Lockheed Martin.

Оружие Польши — что известно о ПТРК Javelin

ПТРК Javelin — переносной противотанковый комплекс производства США, созданный 30 лет назад, в 1996 году. Ориентировочная стоимость — около 250 тыс. долл. за ед. Основные характеристики ПТРК Javelin — дальность 2,5-4,7 км, система наведения — тепловое самонаведение на цель, пробитие брони 600-800 мм, время готовности — менее 20 сек, два оператора, вес — около 22 кг. Зимой 2023 года медиа CNN со ссылкой на аналитиков написало, что противотанковый комплекс был одним из трех видов оружия, который помог Украине в первые месяцы вторжения РФ. В статье напомнили, что ПТРК эффективно подрывал танки ВС РФ и другие виды бронемашин.

В ноябре 2024 года исследователи Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) опубликовали отчет об эффективности различных видов ПТРК на войне в Украине. Выяснилось, американский ПТРК Javelin, британский комплекс NLAW и украинский комплекс Stugpa-P действительно подрывают танки РФ, но это не означает, что "один выстрел — одно поражение". Аналитики подсчитали, что Украина на момент исследования получила суммарно 45 000 ракет, при этом подтвержденные поражения — 9 000: эффективность — 20%. Кроме того, отмечается, что большинство бронемашин на поле боя подрываются дронами, стоимостью 500 долл., которые летят, условно, на 16 км, то есть в 3,5-6,5 раза дальше, говорится в отчете RUSI.

Напоминаем, в августе 2025 года Минфин США рассказал, сколько американцы зарабатывают на продаже оружия Украине. Тем временем в сентябре заработала программа военной помощи PURL и начали первые отгрузки, сообщило Reuters.