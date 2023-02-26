Три вида оружия, которые изменили ход войны Украины с Россией, – CNN (фото)

Сейчас Украина получает от Запада самое разнообразное вооружение, но эксперты считают, что Javelin, HIMARS и Bayraktar было именно тем оружием, которое помогло нанести сокрушающие удары по оккупантам.

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Когда президент России Владимир Путин год назад ввел свои войска в Украину, большинство наблюдателей ожидали быстрой победы оккупантов. Эти ранние прогнозы военного успеха РФ не оправдались из-за множества факторов. Эксперты, среди прочих, называют более высокий моральный дух украинцев и превосходную военную тактику ВСУ, а также, что особенно важно, поставки западного вооружения. И среди них три вида оружия заслуживают особого внимания, пишет CNN.

Сейчас много говорят о том, что танки, или системы ПВО Patriot могут повлиять на исход войны, но эти системы еще не использовались в боевых действиях в Украине. Но есть и другое оружие, которое уже помогло изменить ход войны. Вот три ключевых, которые украинцы использовали с разрушительным эффектом.

Javelin

В самом начале войны ожидалось, что российские бронетанковые колонны зайдут в Киев в течение нескольких дней.

ВСУ нужно было что-то, что могло бы отразить эту атаку, и "Джавелин" идеально подошел. Привлекательность управляемой противотанковой ракеты, запускаемой с плеча одним человеком, заключается в простоте использования, как объясняет производитель Lockheed Martin, разработавший ракету совместно с Raytheon.

[ + – ] Применение Javelin Фото: Генштаб ВСУ

"Чтобы выстрелить, наводчик наводит курсор на выбранную цель. Затем командно-пусковая установка Javelin посылает ракете сигнал захвата перед пуском", — отмечает разработчик.

"Джавелин" — оружие типа "выстрелил и забыл". Как только его оператор делает выстрел, он может бежать в укрытие, пока ракета сама находит путь к цели.

Это было особенно важно в первые дни войны, поскольку ВС РФ, как правило, двигались колоннами, пытаясь зайти в городские районы. Оператор Javelin мог вести огонь из здания или из-за дерева и скрыться до того, как российские военные откроют ответный огонь.

По словам Lockheed Martin, комплекс хорошо подходит для поражения слабого места российских танков — их горизонтальных поверхностей: ракета сначала взмывает вверх, а потом поражает цель с неба.

У "Джавелинов" было еще одно преимущество, особенно актуальное в начале войны: они были политически приемлемыми.

"Низкая стоимость и оборонительное использование делают их политически более удобными для других стран, власти которых не согласны с отправкой более дорогого наступательного оружия, такого как военные самолеты", — написал в Conversation Майкл Армстронг, доцент Университета Брока в Онтарио.

Характеристики Javelin

Боевая масса — 22,3 кг

Максимально эффективная дальность — 2500 м

Минимальная эффективная дальность — 150 м в режиме атаки сверху; 65 м в режиме атаки по прямой

Обслуга — оператор и заряжающий

Время приведения в боевую готовность менее 30 секунд

Время перезарядки — менее 20 секунд

Длина ракеты — 139 см

Диаметр ракеты — 76 мм

HIMARS

Полное название HIMARS — M142 High Mobility Artillery Rocket System. Это "полноспектральная, проверенная в боях, всепогодная, круглосуточная, 7 дней в неделю, смертоносная и быстро реагирующая колесная система высокоточного ударного оружия", — заявляет армия США.

Это многословное описание, но проще говоря, HIMARS — это 5-тонный грузовик с контейнером, который может запускать шесть ракет почти одновременно, посылая их разрывные боеголовки далеко за линию фронта, а затем быстро менять позиции, чтобы избежать контрудара.

"Если "Джавелин" был культовым оружием на ранних этапах войны, то HIMARS — культовое оружие на более поздних этапах", — говорил в январе прошлого года старший советник по программе международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

[ + – ] Ракетная установка HIMARS Фото: Defence Express

HIMARS стреляет боеприпасами, называемыми управляемой реактивной системой залпового огня (GMLRS), которые имеют дальность действия от 70 до 80 километров. А их системы наведения GPS делают их чрезвычайно точными, в пределах 10 метров от намеченной цели.

HIMARS имел два ключевых эффекта, писал Ягиль Хенкин, профессор Командно-штабного колледжа Сил обороны Израиля.

"Удары вынудили ВС РФ переместить свои склады боеприпасов дальше в тыл, тем самым уменьшив доступную огневую мощь российской артиллерии вблизи линии фронта и затруднив материально-техническую поддержку", — написал Хенкин.

А использование ракет большой дальности для поражения таких целей, как мосты, нарушило линии снабжения российских войск.

Система HIMARS производится и запатентована в США компанией Lockheed Martin.

Дрон Bayraktar TB2

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 стал одним из самых известных в мире беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) благодаря его использованию ВСУ против оккупантов.

Он относительно дешев, сделан из готовых деталей, обладает смертельным ударом и записывает свой успех на видео.

"Вирусные видео с TB2 — прекрасный пример современной войны в эпоху TikTok", — написал на сайте Атлантического совета Аарон Стейн, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

[ + – ] Дрон Bayraktar TB2 Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Bayraktar TB2 не был "волшебным оружием", но он был "достаточно хорош", отмечал Стейн.

У "Байрактара" есть недостатки: недостаточная скорость и уязвимость для средств ПВО. По данным разведывательного веб-сайта Oryx, семнадцать из 40–50 ТБ2, полученных Украиной, были уничтожены в бою.

Но количество потерянных "Байрактаров" компенсируется их низкой стоимостью, а это значит, что их можно относительно легко заменить.

План создания завода по сборке беспилотников в Украине разрабатывался еще до войны. А использование турецких БПЛА потенциально спасло жизни украинским пилотам, которым в противном случае пришлось бы выполнять боевые задачи.

Недавние сообщения из Украины указывают на то, что ТБ2, возможно, сейчас играет меньшую роль, но его поклонники отмечают, что он отлично сработал, когда положение Украины было наиболее шатким.

[ + – ] Песня про БПЛА "Байрактар"

Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа России (CNAS) отмечает, что видеоролики, снятые "Байрактарами", подняли боевой дух и обеспечили "победу в связях с общественностью". О TB2 даже написали песню и сняли музыкальное видео.

Характеристики Bayraktar TB2

Длина: 6,5 м

Высота: 2,2 м

Размах крыла: 12 м

Максимальная взлетная масса: 650 кг

Грузоподъемность: 55 кг

Максимальная скорость: 222 км/ч

Радиус связи с центром управления: 150 км, обновленная версия — до 300 км

Потолок: 8200 м

Автономность: 27 ч

Топливо: 300 л бензина

Операторы: 3 человека наземного центра управления

Напомним, ранее стало известно, что Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8. 7 вертолетов частично разберут и доставят в Украину по суше, остальные 7 полетят из Польши.

А глава Минобороны Украины Алексей Резников отметил, что ВСУ согут получить первые западные истребители в течение ближайших двух месяцев.