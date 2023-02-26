Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8, — СМИ

7 вертолетов частично разберут и доставят в Украину по суше, остальные 7 полетят из Польши.

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Хорватия начала операцию по отправке в Украину 14 транспортных вертолетов. Об этом сообщает хорватское издание Jutarnji list со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что 12 вертолетов MI 8 MTV-1 и два вертолета MI 8 T были выделены из состава Вооруженных сил Хорватии и началась подготовка к их перевозке.

По информации источников издания, сейчас несколько вертолетов находятся на территории Авиационно-технического центра в Большой Горице, где проходят все необходимые технические проверки и приготовления. Некоторые вертолеты стоят в ангарах.

С вертолетов удаляют маркировку. Из-за нехватки места в ЗТК остальные вертолеты размещены в военной части аэропорта Плесо и в Лучко.

Ожидается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через 10 дней. 7 вертолетов частично разберут и доставят в Украину по суше, остальные 7 полетят из Польши.

После отправления этих вертолетов в Украину ВВС Хорватии будут располагать десять транспортных вертолетов МИ 171Ш и четыре вертолета Black Hawk.

Правительство Хорватии засекретило всю информацию о военной помощи Украине, официальное подтверждение этой информации получить невозможно. Пожертвование 14 транспортных вертолетов подтвердил премьер-министр Пленкович в ноябре прошлого года, но без каких-либо других подробностей.

Украина может получить первые западные истребители в ближайшие два месяца, рассказал 20 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, союзники, анонсируя о готовности изучать украинские экипажи, уже могли принять решение об отправке авиации.

Президент США Джо Байден отверг поставки Украине истребителей F-16. По его словам, сейчас они не нужны Украине. По его мнению, Украине сейчас больше нужны танки, средства ПВО, а также артиллерия.